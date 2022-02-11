國手上運動戰場是代表國家，而國航是國家主權的象徵。難道國手穿CHINA隊服不可原諒，元首坐CHINA AIRLINES 理所當然？示意圖／擷自總統府flickr，網路，民報合成

冬奧掌旗官滑冰選手黃郁婷穿著中國隊服練習並將照片PO上IG：「希望微博上的網友，給我打CALL。」用語、使用的社群平台，擺明就是蓄意討好中國網友，她的心理在盤算什麼？事後辯稱「運動歸運動」。除夕共機才來台灣，你穿敵國隊服？沒有清晰的敵我意識，然此由來已久：先是退將赴中於人民大會堂上聽訓，後是藝人上春晚唱中國國歌，現在連國手都臨陣穿敵隊服以示好，更嚴重的像科技業核心的關鍵技術、研發團隊、成果，整個給中國買走……面臨中國統戰，各行各業，政府都應該清楚畫出紅線，免得技術、成果被搜刮。

政府就是要負全責，未來教育部國訓中心該有的行前教育不得少。體育署副署長林哲宏接受媒體訪問時表示：這位33歲女將已親自向團本部說明狀況並致歉，她確實「敏感度」不足。既然已經是33歲的資深運動員，怎會不了解「國手」的角色定位？體育署僅回應：沒有嚴重到要取消參賽資格或進行懲處，會請代表團的選手注意個人在社群媒體上的發言。掌旗官穿中國隊服，不嚴重？這樣賣萌裝傻就混過？嚴格來說教育部長、體育署長、中華奧委會都該表態處理。黃郁婷忘了自己是台灣隊國手？為謀個人日後發展作打算，卻丟盡台灣的臉，讓全世界看笑話，這是陷政府於不義，然我們的政府機關是塑膠做的？連掌旗官都不換？

政府縱容，台灣人民不能縱容！網上也討論：「選手穿China的衣服不可原諒，元首坐CHINA的飛機理所當然！？」記得捐贈口罩、疫苗給友好國家，華航機身斗大的 CHINA AIRLINES將功德做給中國，民眾罵翻。至今已三年，華航有改進嗎？

眼前蔡總統、賴副總統外訪，一下飛機即與龐大的CHINA AIRLINES合影的影像符碼在國際傳開，難道不損台灣國格，不傷台灣人的自尊？大家罵國手舔中時，不如想想政府出了什麼問題？為什麼敵我分不清？為什麼還讓黃郁婷掌旗？她分明就是消費台灣，政府為何縱容？就像縱容CHINA AIRLINES，連機身都不處理？2018年更是縱容親中立場的中華奧會，要脅選手阻擋東奧台灣隊正名公投，不正名就是導致認同混淆。

防統戰、建構台灣意識，政府高層必需先以身作則拿出態度。網友們疑惑：難道台灣最沒政治敏感度的其實是搭乘機身寫著大大的「CHINA AIRLINES」出國訪問的正、副元首？比起黃郁婷這個小咖算什麼？台灣人敢直指問題核心嗎？李登輝除了前一兩年被安排坐華航，之後就不坐華航，阿扁總統也是，外訪坐長榮。全面執政沒有積極處理華航正名，已是軟弱了，還要坐着CHINA AIRLINES出國跑？台灣意識何在？

國手上運動戰場是代表國家，而國航是國家主權的象徵。華航正名要徹底，國手犯錯要處置，元首出訪更要慎重......如此本土政府才不致被台灣人看破手腳。選票在人民手中，人民自覺監督政府，才能建立清晰的敵我意識。