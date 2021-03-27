作者指出，因醫療作業專科化與精密儀器的應用，而進一步「次專科」化。病人也因此可以直接依自己的認知，至次專科的門診「掛號」就醫來解決自己判斷的「病」。示意圖／陳順勝

一般民眾就醫，以往是單純去醫師的診所「求醫」或「就診」，這是建立在互信的基礎上，希望能緩和身體的病痛及得到身心的支持。因為醫學及延伸出來的醫療作業改變了，一般民眾對醫療服務的認知也跟著改變，因此追求更新的「技術」與快速的「康復」。醫療體系也更細的分類及分級，病人可以去不同層級及分級的「大」又「先進」的診所或「醫院」求診治。

專科醫師的培訓，因醫療作業專科化與精密儀器的應用，而進一步「次專科」化。病人也因此可以直接依自己的認知，至次專科的門診「掛號」就醫來解決自己判斷的「病」。

有一位朋友要求我介紹一位「惡性肝癌」專家幫他看病，這位朋友有一位親友因酗酒而曾經被告知得過「肝炎」。因為他有朋友也被診斷出「肝癌」而往生，所以這位「病人」想找一位「肝癌」專科醫生來確認自己有沒有肝癌。這位先生沒有任何就醫記錄，因此我安排他去掛一般內科，讓醫師先了解他的狀況。但這位醫師沒有「肝病」專科的頭銜，讓這位先生認為我「不夠朋友」，沒有介紹「名醫」去處理他的問題，因而退掛號。

另外有位「名人」來門診要求做「完整的健康檢查」 ，辧理病歷登記時隨口問門診的護理師，醫院的放診科斷層掃描是用「幾切」的機器。這位護理小姐回答不出來，他因而取消登記，抱怨醫院儀器可能不像其它號稱最新的「健康檢查」中心所使用的「最高『階』多『切』」的機器，無法查出全身各部位可能的「病兆」，而諷刺該醫院診斷癌症不夠高標準。

最近的新聞，報導有些尚在實驗過程，還沒有被公認的新科技的診斷及疾病篩檢的科技新知，這樣的報告的確可以給某些癌症或疾病風險的人早期發現及治療的機會，但有些民眾因沒有充分了解新聞的資訊，而被這些新聞誤導，到醫院要求做這類的特殊診治，因此造成醫病之間的誤會，相信也會延伸出糾紛。

加上很多新閒報導只引述一個特別案例的診治故事，有些醫療新聞也會以個案病人的治療結果做「奇蹟式」的報導。相信這種報導會吸引病人慕名求診，但也會產生很多誤解。最近人工智慧在醫療診斷上的應用變得很熱門，人跟人之間的距離越來越遠，醫病的互動是否也會更疏遠？

醫病雙方都有責任誠實地溝通來減少誤會。很多醫師或醫療機構往往以個案的經驗，報告在醫療技術上的成績或技術的進步，在沒有公開及相關機構的確認就向外界介紹，可算是誤導一般就醫的民眾。另一方面對提供非公認的醫療資訊的相關人員醫師、護理師及所有的工作同仁，更需要定期接受倫理教育及訓練，熟悉各方面的作業細節及相關副作用，以及可能發生的風險，各方面都需要充分的溝通，讓求診的人能了解。相信這樣會增加醫病的互信及相互尊重。媒體也有責任報導要有依據的新聞。

很多醫療機構工作的人員，尤其是醫師的薪資及收入往往與醫院的財務相結合。在這種環境下工作的人員，會以整體機構的財務收入來推銷，例如使用貴重的檢查、治療或藥物，來間接的增加「比例」上較好的財務補償，因而「違背」了基本的醫病互相尊重的專業關係。

台灣醫療執業環境在過去幾年中有許多改變，一般民眾對醫療的要求更開放，希望可以直接選擇醫師而接受更好的診治，因而直接要求就診於專科。「一般內科」或是「家醫科」因為給付較低及沒有「專科」的頭銜，而不被尊重。有些人甚至在用藥上推銷一些另類療法。另一方面是一般民眾有追求「專家」的迷失，以為專家診治可以減少誤診及錯誤的治療。轉診制度因此沒辦法完美的實施。

當今台灣醫病關係的變化是什麼因素導致的呢？醫療執業人員、社會誤傳的迷思、就醫的權益變動、民眾對療效的看法及態度改變等等或許都有影響，希望大家有機會沉澱下來共同思考。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台