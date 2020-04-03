澳洲一家投資公司從世界貨幣銀行接到一個標案PROJECT，標案的內容是尋找一批在1992年印製的北韓幣，面額100韓元，總共24億張，總價240億韓元，這批金錢被懷疑是被台灣某一個集團所隱藏。圖/取自朝鮮錢幣 DPRK Currency 臉書

2000年6月，我搭乘班機來到新加坡，入住聖淘沙的香格里拉飯店，以我的身分，住進這樣的飯店有點浪費，但是，這是彼得的要求，當時，我還在高雄市政府工作，薪資微薄，接到彼得來電，欣然赴約，故事要從彼得說起。

1989年，蘇聯崩解，我從東京轉機到莫斯科，進行採訪工作，莫斯科已經下著大雪，經濟崩潰的俄羅斯人，生活相當辛苦，我住在蘇聯國會對面的貝爾格勒飯店，這是一家四星級飯店，多數旅客是來自世界各國，採訪蘇聯共產黨解體後，政經情勢的記者，在白雪紛飛的莫斯科街頭，最常見的鏡頭就是排隊等待買一杯黑咖啡，或黑麵包的人龍，可以想像；一個國家經濟崩盤，物資的缺乏，就是如此慘狀，幸好，我無須排隊，四星飯店提供自助式的早餐，我通常一邊吃早餐，一邊等待翻譯到飯店碰頭，離開時還可以在大衣裡面放兩個雞蛋，充當中午點心，這段難得早餐時間，總會碰到彼得，從打招呼開始，進入交談，知道彼此來歷，彼得說；他是新加坡亞洲週刊記者，後來才知道記者身分只是掩護，彼得的真實身分是美國中情局亞洲總部分析員，彼得是俄國移民後裔，從小就說俄語，在美國成長接受教育，還會說中文，我相信彼得絕非唯一進入莫斯科，收集資料情報員，談到彼得，還要談到馬克西姆，馬克西姆任職KGB，每天的早餐時間，馬克會出現在餐廳喝咖啡，而且很巧的是，常常坐在我的隔桌，更巧的是晚餐時也會出現，我覺得有點奇怪，有一天，我刻意單刀直入問他；你是在跟蹤我嗎？馬克也不迴避，誠懇說；沒錯，不是跟蹤是保護，因為你是外國人，蘇聯政治經濟改造雖然啟動，但是舊蘇聯共黨那一套，小心外國人的習慣，仍然運作，從申請入境到離境旅行批准文件上，你在俄羅斯所有活動，完全被監控，現在的情況亦然如此。

我不是特務，所以不擔心監控，相反的是；會說俄語的彼得居然和馬克變成好友，馬克當時的官階是少校，後來，還外派到菲律賓的大使館擔任武官，1997年，我和他在馬尼拉見面，獲得邀請去見證俄羅斯如何販售武器給民答那峨反政府的穆斯林民兵，那是另一段故事，有機會再談。

彼得和我一起在莫斯科生活一個多月，直到我離莫斯科，前往列寧格勒，後來，彼得回到美國總部，一直保持聯絡，接到彼得的電話並不意外，所以，就欣然前往，權充是度假。

我坐在飯店大廳，一邊可以看到落地玻璃窗外的泳池，一邊是大海，南洋特有的椰子樹在海邊林立，可是，我沒有太多的心情欣賞，沒有多久，彼得來了，身旁有幾位男士，一位是來自澳洲的湯姆斯，湯姆斯是德國人，在澳洲開設一家投資公司，另一位是阿布杜，賈利賓汶萊籍，貨幣銀行專案經理人，還有一位華裔馬來人阿敏，馬來木材商人，彼得見到我打了招呼，相互介紹後，開始交談，彼得說；介紹這幾位朋友見面，我們希望你協助做一件事。

彼得接著說；我知道你來自台灣，幹過長時間記者，理解台灣社會，所以才希望你幫忙這件事。

彼得說完話，湯姆斯說；我們集團公司從世界貨幣銀行接到一個標案PROJECT，標案的內容是尋找一批在1992年印製的北韓幣，面額100韓元，總共24億張，總價240億韓元，我們曾經去過很多國家尋找，但是，沒有收穫，我們懷疑這批金錢，應該是被台灣某一個集團所隱藏了，但是，我們對台灣不熟悉，去年到過台灣，被詐騙了不少金錢，所以，很需要一個理解台灣社會的人帶路，彼得說你是一個很好人選。

我說；據我所知，北韓是一個被經濟制裁的國家，他的國家貨幣，沒有黃金準備，只能國內流通，在世界各國不流通，也無法兌換美元，找這些東西幹甚麼？而且必須指定印製年分，這情況很少見。

湯姆斯聽我一問，突然沉默了，不知道如何回答，停了好久，旁坐的汶萊人阿布杜賈利賓說；這些金錢，和聯合國要進行的和平談判有關係，如果可以找到，當然更有幫助，你的問題日後可以提供文件給你，聽他一說；我也認為；剛認識就問太多有些不禮貌，反正也不是壞事，說不定可以幫上世界和平的忙，就不再發問了，其實，我的內心還是有疑問。

緊接著，湯姆斯說；我們可以聘請你當助理，你的工作就是在台灣尋找線索，有線索通知我們，你可以直接和阿敏先生連絡，他是馬來籍華人，會說中文和英文，所有必備文件，會交給阿敏先生帶到台灣給你，我們可以先給你一萬美金，作為工作工資，最後，如果達成任務，我們會贈送給你千萬美金的任務費用，包含貨幣銀行所發出的美金使用的合法文件，你可以把錢存在任何國家，包含台灣。

金錢顯然是很大的誘惑，既然不是非法事情，還可以幫上世界和平，我就答應了，這是我第一次聽到有關北韓貨幣的事情，這件事發展到後來，卻徹底顛覆我對國際政治的想像。(未完待續)