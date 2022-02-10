卑南文化公園與考古現場

卑南遺址是日治初期人類學者鳥居龍藏留下最早紀錄。他四度來台進行人類學調查期間，時間可能是1896年為卑南遺址的地表石柱拍攝兩幅照片。第一位將卑南遺址當作考古遺址加以研究的學者是鹿野忠雄。他在1930年發表的文章中敘述，有數不清的板岩石柱豎立於地表上。鹿野採用鄰近卑南族的傳說，推測這裡曾存在一個古代部落，石柱是居屋的殘留。1945年金關丈夫、國分直一首次對最大立石之周圍進行試掘，始初步發現地下的陶器及住屋遺跡。1975年，台東縣政府將卑南遺址列為地方古蹟，1979年再提升為台灣地區三級古蹟。1980年卑南文化遺址因開發興建台東火車站新站而發現出土，遺址總面積約80公頃，為台灣目前已發現規模最大，地下出土文物最豐富的史前遺址，也是東南亞地區最大的墓葬群遺址。 台東縣政府遂委託台大考古人類學系宋文薰、連照美兩位教授，進行搶救考古。搶救考古工作共進行13梯次，前後長達9年，成果十分豐碩。無論是發掘面積、出土石棺及遺物數量皆是台灣考古史的空前紀錄。尤其是大量精美玉器重現於世，令人驚艷。卑南遺址為台灣最具代表的史前遺址之一，已無庸置疑。卑南文化公園座落於卑南山丘陵下的河階地，佔地18公頃，緊鄰的月形石柱區是國家一級古蹟。卑南文化公園是以展示卑南遺址為中心設立，是全台首座和唯一現地保存最完整的史前遺址公園。



卑南文化公園月形石柱。圖／陳順勝

分佈台灣各地的史前文化

卑南國立史前文化博物館，展示了台灣史前人類生活的各種面向，當時維持生活的生業方式以採集、捕魚、狩獵、農業為主。在距今三萬六千五百年前還沒有發展出農業的舊石器時代，也就是長濱文化的人類，僅以採集野生蔬果以及捕魚狩獵為主。到六千多年前，新石器時代的大坌坑文化，開始種植根莖類農作物，四千多年前，稻米等榖類農業作物成為史前人類的食物之一，但是漁撈與狩獵還是重要的生產活動，進入鐵器時代台灣史前人類的活動並沒有太大的改變，燒墾山田仍是農業的主軸，配合魚獵活動在儀式或風俗上扮演重要角色。



卑南國立史前文化博物館，展示了台灣史前人類生活的各種面向，當時維持生活的生業方式以採集、捕魚、狩獵、農業為主。圖／陳順勝

從新舊石器時代許多出土的古器包括古槌、古斧、與精緻的骨器皆可見。六千年前延續一千年接續長濱文化，不同的大坌坑文化，應該是來自歐亞大陸東南延海的漁民開始發展陶器，包括細繩紋陶文化，陶器有其特徵，這些陶器普遍使用於生活、祭祀、陪葬，在生活上擔任重要角色。陶器紋飾包括繩紋、蓆紋、籃紋、貝殼紋等基本圖形，在台灣的大坌坑文化、大湖文化、十三行文化，龜山文化都曾出現過。燒陶的技術，因泥土中含有鐵成份，陶器呈現紅色而稱為紅陶。但先民已經知道如果阻絕陶窯的空氣，使燃燒的氧氣不足，只好從泥土中釋出時可從青灰色的鐵轉成為黑色而稱為黑陶，他們已知道這是還原燒的技術。



台灣史前人類除農業重要生活活動包括狩獵和海洋漁業。圖／陳順勝

台灣史前人類除農業重要生活活動包括狩獵和海洋漁業。海洋對台灣史前人類並非只有危險與阻礙，反而是豐富的資源與可行的通道。從史前文化得到的資訊可知其活動包含魚撈鯊魚、旗魚、螺類、蛤類等魚貝類，而且除食用之外，也利用貝魚骨做為工具材料，製作裝飾品、陪葬品，甚至將工具或玉器做為交易利用與貿易行為。至於史前人類狩航海的技術仍是個迷，可能與利用洋流、季風航海，與星象辨識方位，而捕魚的方式隨著地區而多樣化。台灣的史前文化遍布台灣島各地，從東部到西部，從北中南，遍佈不一樣時期的史前文化。在東部除了長濱文化，發掘最多的包括卑南遺址、白蓮、富山遺址、都蘭遺址、花崗山遺址……等等，以代表性的卑南文化而言，在海拔四十至六十公尺靠著卑南山卑南河西河階充滿三千年前的史前文化，他們不但使用石器陶器，還精於使用玉器。善終時使用石棺內有陪葬品。



石棺。圖／陳順勝人

遺址有石梯，顯示有建築聚落遺址出現的生業更為豐富，不管石器陶器玉器都極為精緻，特別是鈴形玉串飾、管狀飾、人獸形玉玦。卑南文化與開始出現醫療雛形，特別是拔牙的風俗，有一定的器具、流程與儀式。在北部與古代古台北文化群落而言，隨著古代台北湖環境變遷與消長形成文化與演變。台北湖充滿生機，湖畔魚貝豐富，動物生生不息，適合種稻也豐沛了史前文化，其中除了大坌坑文化，三千五百至二千年前又發展圓山跟芝山岩文化。特別於1897年日本學者發現圓山貝塜，知道在貝塜從台灣豐富的文化遺址。在中部的史前文化遺址更多的不勝枚舉，北從谷關，南到達邦，東起東埔，西到濱海，都充滿史前文化遺址。南部包括二千八百年前烏山頭遺址、澎湖史前文化遺址、牛稠仔遺址、鳳鼻頭遺址、大埤湖遺址，這麼多的文化遺址顯示豐富的台灣史前文化呈現在好山好水的島嶼上，美麗之島當之無愧。



獸形玉玦圖／陳順勝