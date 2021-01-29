●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

美國總統拜登第一輪電話聯繫與前兩任不同，未包括以色列。22日就任後首電聯繫加拿大總理，其次墨西哥總統，第二輪23日聯繫歐洲國家，包括英國首相強生、法國總統馬克宏、北約秘書長；26日電話聯繫俄國總統普丁。

美國國務卿布林肯正式就任，第一天即電話聯繫各國外長：墨西哥、加拿大、日、韓、菲律賓、泰國、印度、以色列、英國、歐盟、德國、義大利、伊拉克外長，與阿富汗總統。

美國國防部長洛伊德奧斯丁聯繫日本、澳洲、印度國防部長，以及德國國防部長。

預定駐聯合國大使琳達湯瑪斯葛林菲德於參議院聽證會表示將在聯合國積極出擊對抗中國。

印度

農民抗爭暴力化造成1死數百傷。

緬甸

中選會面對軍方威脅若不處理好選舉問題就會發動政變，表示沒有任何選舉不當。

歐盟

威脅疫苗廠若供給歐盟不足將禁止出口。

德國

派遣醫療專家到葡萄牙協助抗疫。

烏克蘭

啟動調查是否有人意圖影響美國大選。

波蘭

施行禁止墮胎法。

俄羅斯

大舉逮捕抗爭者導致監獄短缺。

荷蘭

阿姆斯特丹阿提斯動物園，荷蘭最古老動物園，因疫情造成營收大減50%，無法負擔繼續養獅子，將轉送給法國動物園。

美國

總統拜登第一輪電話聯繫與前兩任不同，未包括以色列。22日就任後首電是聯繫加拿大總理討論鑰石XL管線問題，其次墨西哥總統，第二輪23日聯繫歐洲國家，包括英國首相強森、法國總統馬克宏、北約秘書長；之後電話聯繫普丁，直言批評太陽風駭客案、俄國於阿富汗懸賞士兵案、干擾美國2020年大選、納瓦內利案等問題，雙方同意建立透明持續溝通的關係。

總統拜登電話聯繫日本首相菅義偉，確認美日安保條約包括尖閣群島（釣魚台）、美國對日核保護傘，共識要北韓非核化，並安排菅義偉訪美。

國務卿布林肯電話連繫墨西哥、加拿大、日、韓外長。與墨西哥談經濟整合與移民，與加拿大談防疫與氣候變遷。與南韓討論北韓核問題。

國務卿布林肯電話聯繫英國外長，討論伊朗與中國問題。

國務卿布林肯電話聯繫歐盟外交和安全政策高級代表，討論加強合作解決中國問題。

國務卿布林肯預定電話聯繫印度外長，印度外長恭賀布林肯就職。

國務卿布林肯電話聯繫以色列外長，讚揚以色列與阿拉伯國家關係正常化的「亞伯拉罕協定」，表達美國堅定支持以色列的安全。布林肯美國參議院聽證時表示美國駐以色列大使館將會留在耶路撒冷。

國務卿布林肯電話聯繫德國外長，德國外長表示美國與德國之間沒有必要互相制裁，指美國為了北溪2號天然氣管線制裁德國。

國務卿布林肯電話聯繫義大利外長，討論加強兩國關係、疫情、氣候、中國問題。

國務卿布林肯電話聯繫菲律賓外長，強調支持菲律賓對抗中國南海侵略。

國務卿布林肯電話聯繫泰國副總理與外長，討論疫情、生態綠色經濟、資安、反人蛇集團、人力資源發展。

國務卿布林肯表示要求美國阿富汗和解問題特別代表扎勒米·哈利勒扎德留任繼續推動阿富汗和平。

國務卿布林肯電話聯繫阿富汗總統，討論和平協定。

國務卿布林肯聯繫伊拉克外長，討論經濟改革。

國務卿布林肯表示伊朗必須先回到遵守伊核協議，美國才會回到伊核協議。

國務卿布林肯對於川普政府將北葉門胡塞叛軍列為恐怖組織有可能阻礙人道救援，表示將會立即仔細審視。

國務卿布林肯稱在氣候議題上傾向與中國合作，但仍然譴責中國在新疆對維吾爾族犯下種族清洗。

國務卿布林肯關切俄國納瓦內利案。

預定駐聯合國大使琳達湯瑪斯葛林菲德於參議院聽證會表示，蓬佩奧時代認定中國種族屠殺的行政作業未合標準，將重新檢視確保合乎程序。

預定駐聯合國大使琳達湯瑪斯葛林菲德於參議院聽證會表示將在聯合國積極出擊對抗中國。

國防部長洛伊德奧斯丁聯繫德國國防部長，稱讚德國允許美國駐軍。拜登政府可能會停止川普自德國撤軍的決定。

國防部長洛伊德奧斯丁聯繫日本、澳洲、印度國防部長。

拜登政府暫停部分軍售以便重新審視。主要針對川普卸任前通過的對阿聯等中東國家軍售F35等高階武器。

伊朗

稱返回伊核協議是美國要先行動，不是伊朗。

伊拉克

安全部隊擊斃伊斯蘭國伊拉克領袖。

教宗將與伊拉克什葉派領袖會面。

阿拉伯聯合大公國

駐美大使表示理解美國政權交替某些政策將重新審視，指軍售案，但將與拜登政府密切合作。

黎巴嫩

經濟崩潰加上疫情封鎖引發抗爭，在的黎波里警民衝突1死。

土耳其

稱與希臘談判非常順利。

稱逮捕126名與伊斯蘭國有關嫌犯。

在幾內亞灣遭海盜綁架的15名土籍船員，船公司與海盜建立聯繫，海盜要求贖金。

南非

艾洛絲暴風侵襲造成21死。

索馬利亞

先前烏干達軍方通知媒體，其駐索馬利亞維和部隊擊斃189名青年黨的新聞，烏干達軍方表示為誤傳。

福和會官方網頁：www.fratwn.org