投入水晶蝦養殖後，王君懿屢次受邀至國外參展，更在國際大賽中奪下總冠軍的殊榮。他也希望在國內將水晶蝦普及推廣，讓大家都能深刻感受，這些鮮豔動人的生物帶來的療癒感。圖／林冠良

起初王君懿是對水族造景感興趣，在購買除藻魚蝦時，才首次與水晶蝦相遇，目光隨即就被這群晶瑩剔透的生物吸引，看著牠們讓王君懿無比療癒。當時飼養水晶蝦的人不多，他也僅當作興趣，如今卻已成了他事業的重心。

化興趣為志業 嚴選料材打造蝦的天堂

「第一次看到水晶蝦，我就深深著迷，目不轉睛地觀察牠們進食、游動。」王君懿說，那天在水族箱前駐足了1、2 個小時，醉心於這群個體大小不過2 公分左右的美麗生物。這也讓他決定在退伍後將興趣化為職業，開設工作室專職飼養水晶蝦。

起初飼養時，王君懿不斷面臨死蝦的困擾，他希望客人不要有同樣遭遇，因此對於館內飼養環境、選料特別重視。他使用RO水及日本黑土，更自製不添加賦型劑的飼料。王君懿說，「我們養的水晶蝦活動力、健康度都相當好，客人買回去10隻，通常活下來的就是10 隻。」

拿下世界冠軍 為國內推廣不遺餘力

因為王君懿的執著，培育出的水晶蝦品質相當優良，因此，在朋友的引介下，2014 年他前往杜拜參加水族特展（2014 Aquariya Expo in Dubai），創下開展首日水晶蝦就銷售一空的佳績。於各大國際競賽他也大有斬獲，2015 年在新加坡的國際水晶蝦比賽（2015 Aquarama The Crystal BeeShrimp Competition）中更拿下全場總冠軍的殊榮。



水晶蝦的養殖環境十分講究，定期水缸清理是必備的步驟。圖／林冠良

國外打出知名度後，王君懿也積極進行國內的推廣，像是2019 年在桃園農業博覽會「魚の新世界」打造世界冠軍蝦展區推廣水晶蝦，希望未來水晶蝦能成為自然課的教材。另外也在桃園市政府青年事務局青創指揮部的媒合下，與澳洲水族業締結合作協約。作為新創公司，王君懿大力讚揚市府在國際交流、財務、商標等方面的協助，「讓我省下很多時間，可以更專注在水晶蝦的培育及水族造景上。」



水晶蝦讓王君懿獲得了大小殊榮，但對他而言，牠們並非商品， 而是朋友、伴侶。圖／林冠良

傳遞溫暖療癒 百尺竿頭更進一步

王君懿認為放置蝦缸可以創造出人與人之間的互動，超越物本身的價值。因此，他下一步構想，是在醫療院所設置水晶蝦觀覽箱，這與他過去曾患恐慌症的經歷有關。「以前在醫院時總是焦躁不安，如果候診間有水晶蝦可以觀賞，我相信可以紓緩患者的情緒。」談起這樣的規劃，王君懿說只是個簡單的想法，想將他初次接觸水晶蝦的療癒感，傳遞給更多人。

雖然有世界冠軍的頭銜，但王君懿始終不自滿，這也是他將店名取為「五九精品水族」的緣故。「我永遠只幫自己打59 分，因為永遠擁有進步的空間。」



看著色澤飽滿的紅白水晶蝦，能為人們帶來祥和的療癒感。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：60