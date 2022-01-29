在中國珠海的日本佳能相機公司結束生產，依照勞基法，給予中國工人遣散費，最高可以領到30萬人民幣，很多工人感激可以過個好年，但是，竟有媒體質疑佳能在玩政治手腕。示意圖／擷自佳能公司網站

一個正常國家遇到中國，肯定被打敗，這個國家人民已經快要沒飯吃，他可以放著老百姓生計不顧，每天還派戰機擾台，閒閒與美國打嘴砲，閒閒與立陶宛小國鬧脾氣，這個國家正常嗎?

不正常國家才會教育出一堆不正常人民，最近珠海的日本大廠佳能相機，結束生產，日本佳能相機公司依照勞基法，給予中國工人遣散費，最高可以領到30萬人民幣，很多工人感激可以過個好年，但是，還有工人懷疑日本人的做法是腦袋有問題，甚至說日本人這樣作，肯定心裡有鬼計，日本真的被這些中國人打敗。

日本佳能是跨國公司，依照法令作事，還被質疑，剛好證明中國企業家根本不會善待勞工，這種政權只會在口號上高喊「勞工權利第一」的國家，其實就是最會虐待勞工的社會，而中國勞工自己幹奴隸，也幹到很爽，才會質疑佳能公司很正常的勞工遣散方法。

今天台灣陷入非正常國家，當然與中國不正常有關，中共有事沒事就說台灣是中國的，對台灣打壓，手段百出，擅自把中華台北冬奧代表隊，改成中國台北，卻還說是照顧台灣，最近，中共國防部對美日兩國嗆聲，警告美日兩國不要介入台灣問題，否則自己會受傷，這樣的嗆聲有理嗎？

真正莫名其妙，介入台灣問題的是老共，老共應該說清楚；為什麼中共背棄毛澤東路線所主張：戰後，台灣應該比照韓國以及其他受日本殖民統治地區自決獨立，老共突然改變立場，理由很簡單；說甚麼「兩岸一家親」全是假的，自認內戰沒結束，跨海追殺國民黨流亡政府政權，才是真的，只要舊中國流亡政府還在國際上活繃亂跳，還可以大買蘭姆酒，大喝立陶宛啤酒，還會有能力氣死老共，那麼老共對中華民國的追殺，就不可能停止。

中共花費很大力氣介入台灣問題，想盡辦法綁架台灣，不准台灣跨進國際社會，把台灣當作小弟看待，才是真正介入台灣問題，美日兩國是旁觀者清，看不慣以大欺小，挺身而出而已。

中國認為台灣是中國一部分，缺一不可，一個好端端健康人，不認為自己四肢健全，完全健康，卻自認自己缺手缺腳，這種心病是罹患肢體不全的幻覺症候，這種國家是充滿領土野心國家，中共可以作一個健康人不為，整天對國際大喊缺手缺腳，缺土地，對這種自認殘障者，如何可以正常看待？

習近平是不正常國家總司令，一心要幹皇帝，卻有很多解放軍腦袋比他清楚，並且公開反對攻打台灣，北大教授鄭也夫更是直言，中共一旦攻打台灣，是中共滅亡的開始。

國台辦發言人想到台灣看看，小粉紅也想搭火車到台灣，這種動機很好，但是，要有心理準備，台灣是民主國家，沒有搞維穩那一套，對於不喜歡的人，台灣人肯定不會以禮相待，中共國台辦要有心理準備。



北大教授鄭也夫更是直言，中共一旦攻打台灣，是中共滅亡的開始。圖／擷自鄭也夫微博