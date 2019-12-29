中國國民黨總統候選人韓國瑜今（29）日大罵《蘋果日報》沒有水準，《蘋果》發表聲明抗議，批韓國瑜創惡例，以惡劣言詞攻擊媒體提問，為民主政治埋下陰影。圖／擷自公視直播影片

2020總統大選唯一的一場辯論會今（29）日下午在公視登場，第二輪媒體提問時，《蘋果日報》副總編輯蔡日雲問韓國瑜和「新莊王小姐」金錢往來一事，韓國瑜竟大罵《蘋果日報》沒有水準，還說記者的良心被狗吃掉了，對此，《蘋果》發表五點聲明表示，檢視候選人誠信是恪盡媒體責任，沒想到韓國瑜竟避而不談，更無端攻擊《蘋果》，創辯論會惡例，以惡劣言詞攻擊媒體提問，為民主政治埋下陰影，並對韓國瑜提出嚴重抗議。

第15任總統選舉候選人電視政見辯論會今天下午在公視舉辦，分為申論、4報一社媒體提問（中國時報、蘋果日報、聯合報、中央社、自由時報）、交叉詰問、結論4階段。

蘋果日報副總編輯蔡日雲分別對3位總統候選人提問，對韓國瑜提問，就任8個月就請假帶職參選，違背對高雄市民的承諾，「您個人與新莊王小姐金錢往來」，請問要如何說服選民，在當選後不會欺瞞選民、不會違背承諾？

韓國瑜卻痛罵《蘋果日報》沒有水準，今天總統大選的題目還在問他私生活，「要不要問我幾歲之前還是處男，無聊 ！」，還說，蘋果日報專門造謠、中傷，要人民用智慧唾棄，知識份子、這些記者良心被狗吃掉了。

《蘋果日報》五點聲明全文如下：

1、總統候選人的誠信，是選民投票的重要依據之一，本報作為媒體提問人之一，檢視候選人的誠信，是恪盡媒體責任，沒想到韓國瑜先生竟避而不談，更進一步無端攻擊本報，已為民主選舉作了最壞的示範。

2、韓國瑜先生背棄對高雄市的承諾，帶職參選總統，這種誠信可否擔任總統？有關和新莊王小姐等合資投資等，都是秘而不宣，內外誠信不一，這種誠信可否擔任總統？本報在辯論會提出問題，正是給韓國瑜先生最好的解釋機會，讓選民檢視候選人的說法是否可信？是否足堪總統大任？

3、韓國瑜先生不正面回答問題，已違候選人應有的擔當。他攻擊《蘋果日報》，並挑撥選民對媒體的敵意，更是對言論自由的攻擊，完全反映了韓國瑜先生個人的政治素養，適足給選民在投票時可做參考依據。

4、本報對韓國瑜家族的農舍違建報導，有憑有據，且地方政府也據此向韓家開罰。韓國瑜家族對本報的提告是濫行訴訟，本報必然會在法院加以強力回擊。

5、本報對總統候選人一向公平處理，也持同樣原則監督及踢爆，並沒有獨厚某位候選人，也不會獨苛某位候選人，包括今天辯論會的提問，我們也是公平向三位候選人提問。對韓國瑜先生創辯論會的惡例，以惡劣言詞攻擊媒體提問，已為民主政治埋下陰影，我們對韓國瑜先生提出嚴重抗議，也為台灣未來選舉風氣感到憂心。

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