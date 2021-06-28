由於美日等國陸續捐贈台灣急需的疫苗，除彰顯全世界合力對抗病毒之外，同胞也多能深切感受外國的情誼，頗有患難見真情、最難風雨故人來與雪中送炭的溫馨。實際上，美國總統拜登6月10日在英國參加G7峰會發言時即表示，輝瑞公司已同意以「無利潤」的價格售出疫苗給美國，美國將於8月開始運送到近100個中低收入國家，美國此次的計畫將是「全球有史以來最大的一次購買和捐贈新冠疫苗計畫」。拜登總統也誓言美國將成為「打擊新冠病毒的疫苗庫」。拜登更強調，美國將無條件捐贈，不會施壓及要求回報，沒有任何附加條款。這樣的宣布，足以顯示拜登總統的宏觀視野與胸襟。

其次，本（6）月20日傍晚，美國贈送我國250萬劑莫德納疫苗抵達桃園機場，國人咸表感激，其中，台中市長盧秀燕除在臉書致謝，更在防疫記者會中大讚是「及時雨」，感謝美、日珍惜友好情誼捐贈疫苗給台灣。然而，對於美國捐贈疫苗，台北市議員羅智強則表示，我們真心謝謝美國的援助，無疑為台灣的疫苗荒注入甘霖，但也不禁要問，為何政府誇口超前部署的外購疫苗真正的到貨量只有杯水車薪。他指出，衛福部陳部長說台灣可購得4500萬劑疫苗，行政院蘇院長說確定已可獲得國外疫苗2000萬劑，但向COVAX採購的476萬劑疫苗，只來了61萬劑，向AZ原廠下訂的1000萬劑疫苗，只到貨11.7萬劑，向莫德納買505萬劑，至今則將到貨共80萬劑。他質疑「政府一年多來的超前部署，疫苗卻姍姍來遲只到貨152萬劑，到貨率僅7.7%。」不過，疫苗洽購與到貨量應是滾動的，羅市議員的數據與實際數字也應有差距，倘有必要，相關部門宜儘速說明，以免以訛傳訛或偏離事實，甚至不利於疫苗的施打。

禮尚往來不是「疫苗乞丐」

另外，羅市議員也趁柯市長赴台北市議會報告的質詢時表示，台灣成為「疫苗乞丐」，第一劑疫苗接種率僅6%，名列亞洲四小龍之後，如今美國贈台疫苗，應該感謝美國嗎？柯市長認為差不多而已，美國贈疫苗台灣還是感謝，但是「我當你小弟，你好歹給一點安家費，是應該的。」常言道：施比受更有福，人與人之間如此，國與國之間亦然。猶記得去年爆發武漢肺炎，由於口罩國家隊的努力，口罩有餘力捐贈其他國家，包括美國、日本。這次，輪到我們急需疫苗，美日二國，皆很有誠意捐贈我們疫苗，這樣的禮尚往來，怎能任意冠以「乞丐」或「小弟」的說詞呢？其實，由我國捐贈口罩或疫苗受贈，更讓人體會「施與受同樣有福」。政治並非只有邪惡，有時，也可看見其良善的面向。

柯市長的行興言語向亟百無禁忌，除經常出現言語謬差之外，也透露其內心牢不可破的父權、僵化、自以為是的觀念，甚至缺乏民主素養與國際觀。另外，孫逸仙先生在其遺言中，有一句話：「必須喚起民眾及聯合世界上以平等待我之民族，...」，接受他國疫苗捐贈不也是一種聯合世界上其他國家的展現嗎？身兼國民黨要職的羅市議員應該不陌生吧？