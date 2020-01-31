今年春節前竄爆中國武漢肺炎，因病發國匿報延誤擴散傳播全球，為去年美中貿易衝突後，再續一棒打擊全球經濟復甦之可能性，影響極為深遠，例如日本舉辦2020東京奧運必然蒙上陰影，恐怕亦來客數不如預期而慘賠。

該國病患對醫護人員強扯口罩，惡意噴疑似病菌口水之舉動，與台灣去該國商人或旅遊染病後急忙返國就診，竟還去酒店到處跑傳染給其他無辜者，意圖要大家染病一起死的病態心理，這樣南橘北枳與近墨者黑的惡習，把我台灣原本善良風俗與公德心國際形象破壞殆盡。令筆者想起30年前擔任傘兵，曾遇同連阿兵哥染軟性下疳，在洗澡就跳入大鍋浴池要大家一起染病，令我們健康袍澤均不敢在營洗澡，而該病兵痊癒後又出去花天酒地到處染病回來。

阻撓台灣參加防疫會議

台灣已有本土性與家庭群聚病例出現在第8、9號患者，類似這樣自已有病卻要鄰居共染共亡，加上在該國牟利之藝人與不肖政客等，平時在該國撈利但有病時就急忙跑回台灣看全球最佳健保來醫療，他們昧良心惡意批評我國自救自保措施，也可看出這般人的心停滯在那裏。況該國還影響世衛組織(WHO)不讓我國加入組織與防疫會議一起協助控制病災，同時國際民航組織(ICAO)除不提供台灣最新疫情資訊，還封鎖批評不當作法的推特帳戶，意圖讓台灣如該國一樣染疫，要拖我們與全球一起下水的惡毒。其匿報粉飾疫災終至該國各省均染病之慘況，釀該國達213人死亡而全球近萬人確診，連對該國卑躬屈膝的衛組織（WHO），今日也不得不宣布武漢肺炎2019新型冠狀病毒疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

春節前夕共機空警500、轟6等型機，飛越台灣南方巴士海峽往航西太平洋，這樣窮兵瀆武不知感恩的行為與不顧蒼生的荒誕行為，為何台灣這些口出噱語之不肖者怎麼不仗義執言為中國廣大民眾與全球經濟，要求中共應引入台灣與世界先進醫療國家，來改革其醫療制度與防疫措施做全面性的控制災情，而非任由該肺炎到處散播與人民死傷無數。

先求自保才能救人

現近20國已啟動撤僑離開武漢與禁航或緩航該國，台灣係其鄰國又來往最密切且台商與藝人政客出入眾多，我國務必要用應付中國非洲豬瘟一樣的謹慎戒備，全面檢疫與落實控制病情來防杜可怕肺炎散布，拜託國人要支持中央政府防疫檢疫之斷然措施。也籲請世衛組織要敦請台灣進入組織後再派員去中國協助其防疫，從制度面與落實面去做檢疫防疫工作。想想｢青蛙背毒蠍過河｣之後果，台灣先求自保無虞下方可救人，再以境外禦敵先進防疫措施協助中國，減低我國染病機率與保全世界衛生健康，祈禱天佑各國平安健康渡過這次肺炎疫情擴散，全球疫災減到最低與經濟復甦平順起飛。