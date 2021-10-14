前國防部長嚴德發之前談到是否准許美艦停泊太平島時聲稱：「如果是人道救援應該可以」。言外之意，若非該等情況即不准許，這種說法符合國家利益嗎？示意圖／擷自網路，民報合成

日前國防部長邱國正在立院應詢時表示，面對中國軍事威脅，台灣會絕對遵守不發第一擊。我即曾就此在《民報》網站發表〈 會不會是取死之道 〉一文，指出軍方死守這一原則，一旦戰爭爆發，就極有可能徹底陷於被動，而置國家安全於險境。

邱部長是職業軍人，當然知道不發第一擊的嚴重後果。不過不論他內心看法如何，既然擔任政府官員，發言也只能順應既定國防指導原則。國人對此也不難理解。

然而他發言的另一部份，卻很耐人尋味。

前此曾一度成為國民黨總統候選人的洪秀柱，談到中國軍機近來頻繁侵擾，認為是「對付那些三不五時出現的西方艦隊」而已，台灣不須緊張。有立委質詢時提及她這段言論，並問邱部長對目前區域軍事局勢有何看法，得到的答覆是局勢有如「左鄰右舍吵架，我們在中間，磚塊、飛鏢滿頭飛」。是即他對區域緊張局勢看法。

邱部長這番話，言外之意似很明顯。近來各國在台海的軍事活動，如中國軍機貼近台灣領空飛行，如民主國家艦駛越台灣海峽，均是雙方互槓較勁，而與台灣無關。

台海緊張台灣豈能置身事外？

邱部長原意若確是如此，則他的觀點和洪秀柱似也無甚差異。進一步的推論，自然即是台灣應力求置身事外避免捲入，甚至避免選邊。

然而以邱部長的年齡和族群背景，他應也是以黃埔子弟自居並引以為榮。

但前黃埔校長，亦即台灣老蔣總統在位時，遠東地區曾發生韓戰和越戰，然而他並未視為左鄰右舍吵架與我無關。他曾擬提供了師部隊協助聯合國打韓戰，也曾派出相當規模政戰團隊支援南越。

不論國人對老蔣總統觀感如何，都不能不承認他這一立場之正確。台灣既然即連生存也需倚仗美國保障，當然應該配合支援美國防堵極權勢力擴張。世間沒有只圖享樂權利而不承擔責任之理。

邱部長的左鄰右舍論，和老蔣總統的鮮明表現可謂大相逕庭。國人或只能希望部長該段談話是無心之失，而非刻意切割台美實質盟邦關係，「保持距離，以策安全」。

可能令國人不安的是，另一位高級將領，也曾公然有類似言論。

堪稱蔡政府紅人的馮世寬將軍，擔任國防部長時，在立法院國防委員會回應質詢，表示反對引進美日韓三國建構的飛彈防禦體系，亦即所謂薩德系統（THAAD，Terminal High Altitude Area Defense），理由是「戰爭讓他們去作」，亦即心理上自外於民主國家聯盟，也無異於揚棄老蔣總統的最後遺訓「堅守民主陣容」。不久前去世的本土耆宿黃天麟先生，也曾就此投書《自由時報》，直接引述馮部長談話，「我國不會加入薩德，因為台灣不應深入別人的戰爭」，並且力斥其非。

台海戰事不是「別人的戰爭」

黃先生在文中指明這一「別人的戰爭」之說，反映的是「親中遠美」思維，將「置台灣之安全於險境」。可惜他的警告並未激起朝野警覺，也顯示出先知永遠寂寞的宿命。

但你今天選擇不介入「別人的戰爭」，異日你面臨生死存亡之戰，別人恐也不會介入你的戰爭，你恐也沒臉呼籲別人來援。

此外也另有一位高級將領，曾以較含蓄語氣顯現同一心態，等於不將美國視為盟友。

曾宣稱國軍不為保衛台獨而戰的嚴德發將軍，擔任國防部長時談論是否准許美艦停泊太平島，即聲稱「如果是人道救援應該可以」，意思應是美艦官兵若有傷病意外需要緊急醫療，台灣基於人道立場應可准許。言外之意，則是若非該等情況，台灣即不准許靠泊。

他這番話是否將美艦視同一般國家船艦，而非將來可能協同作戰國家軍艦，聽到美國軍民耳裡，又會不會心寒？

嚴前部長在同一場談話，也援引美艦停泊太平島，「要符合我們利益」。但台美是實質同一陣線盟邦，美艦停泊台灣所屬島嶼，又何致不符合台灣利益？美艦停泊日本或南韓港口，可須受到這許多清規戒律約束？

從本文所舉三例看來，三位前後任國防部長的談話，顯現的是何種心態？這種心態，在已退役乃至現役高級將領間，又是否已是普遍現象？

黃天麟先生已經仙去。今後還有幾人願意，或敢於批判類似馮世寬的奇異言論？還有幾人能一如黃先生秉春秋之筆，點出此類引人不安，而當道未必願意正視不愉快現象？



前國策顧問黃天麟曾投書媒體指出，前國防部長馮世寬不應主張「不會加入薩德，因為台灣不應深入別人的戰爭」，文中指明這一「別人的戰爭」之說，反映的是「親中遠美」思維，將「置台灣之安全於險境」。圖／民報資料照，張家銘攝

附記：我前此在民報網站發表〈 應更能化解險局？ 〉一文，誤將英將奧親里克元帥姓名寫錯。正確拼音應是C.AUCHINLECK。謹更正並向曾閱讀該文讀者致歉。