親民黨總統候選人宋楚瑜在25日的公辦政見發表會中表示，綠營強推年底前通過「反滲透法」，缺乏程序正義，跟幾十年前美國的麥卡錫主義沒兩樣，勢將危害人民權益。圖／畫面擷自中選會網站直播影片

中選會於今天（25日）舉行第二場總統候選人政見發表會。同首場政見會，採三輪發表政見模式，候選人每輪依抽籤決定順序發表。相較於藍、綠兩大黨候選人主攻經濟、互相攻訐，代表親民黨「老帥出征」的宋楚瑜則砲打民進黨喊話年底前通過的「反滲透法」，聲稱綠營搞選舉算計，不但缺乏程序正義，也不重視台商權益，強行通過簡直「跟麥卡錫主義沒兩樣」。

政見會開局蔡英文、韓國瑜輪番就經濟議題駁火，宋楚瑜則點明主打民進黨立院黨團有意在年底前強渡關山的「反滲透法」。他說在選前這時刻強推法案完全是「選舉計算」，抨擊民進黨意欲在年底前硬過，不但未經行政部門與立院委員會充分討論，更沒有跟台商等在對岸工作、唸書的台灣人良好溝通，嚴重影響他們的權益，「完全違反程序正義」，將來實施後一旦查證不實，將對人民產生重大危害。

宋楚瑜還利用祝賀觀眾耶誕節與國家行憲紀念日快樂的同時，狠酸蔡英文與綠營強推反滲透法是「無視憲政分際，跟幾十年前的美國的麥卡錫主義沒兩樣。」只為了在選舉中獲得短期利益。

宋楚瑜還提醒藍、綠兩位候選人，應注意全球局勢的大環境變化，他說尤其是「中、美、日三強國之間的合縱連橫，」並舉近日在中國成都舉行的日、韓、中三國首腦峰會為例，說明領導者須具備洞悉國際局勢微妙變化的能力，呼籲兩岸要有穩定的關係，讓台灣從困境中突圍。

最後宋楚瑜呼籲選民投票給他，他說中華民國台灣已經過三度政黨輪替，藍、綠輪流完全執政，「完全執政，完全不負責任」，他質疑「為什麼藍的做不好換了綠的，綠的做垮了，也只能再換藍的？」宋楚瑜說主權在民、人民作主，他曾經全台跑透透，是真正能夠解決國家問題的最佳人選。