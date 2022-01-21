之前介紹了硃砂（https://reurl.cc/jk1n51）和鉛丹都是礦物性的有毒中藥之後，現在來介紹另一個令人聞之色變的礦物類有毒中藥砒霜，砒霜又名白砒，砒石，信石等，因其「信」字左右偏旁拆開為人言，因此也有用「人言」當做砒石的稱呼。元代小說《水滸傳》中因其潘金蓮用來毒害武大郎而聲名大噪，明代李時珍所著《本草綱目》中記載：「砒石，生者為砒黃。鍊者名砒霜。」說明了經炮製之後藥性有所改變，而名稱也有區別。

砒霜其主要的成分為三氧化二砷(As 2 O 3 )，主要產於結晶岩和片岩中，常和銻礦石，紅銀礦，雄黃，閃鋅礦物共生，主要產於江西，湖南，廣東等地。其味辛，大熱有大毒，其開採之後將沙石泥土雜質研細之後水飛即可應用。



信石及其粉末。（張賢哲教授《道地藥材圖鑑》提供）

坊間可以看到紅色和白色兩種信石，其中紅信石因含有三硫化二砷(As 2 S 3 )等雜質而成紅色，其中以塊狀，有晶瑩直紋，色紅潤者為佳，因其中含有硫化物，因此遇到銀針會使之變成黑色，有鑑於此古人常用銀針來檢驗食品是否有毒性。另一種白信石為以晶瑩直紋，色白品質較佳，其以純的三氧化二砷(As 2 O 3 )為主，詳細的資訊請看（https://reurl.cc/QjLv3q），而坊間通常沒有經過純化之前稱之為砒石或是信石，而經過純化之後成白色者稱之為砒霜。

砒霜有大毒，內服一日劑量為0.003克~0.006克，因為其用量非常少所以通常會加賦形劑以方便服用，砒霜因其性大熱，內服主要用於哮喘，瘧疾中的寒瘧，癲狂，或是痢疾等問題，其中宋代《太平聖惠方》記載：「乾漆丸，用砒霜配伍乾漆、朱砂、麝香、巴豆，共研細末，以軟飯和丸服用，可治一切痢，久醫不愈。」而外用的部分對於瘰癧，痔瘡腫痛，雞眼，斑禿，濕疹等都有一定的作用。然其服用過量會產生胃腸方面的中毒症狀，例如嘔吐，腹痛，及腹瀉，而中毒者主要因心臟衰竭而死亡，並不會產生如小說般的七孔流血而死的症狀。

雖然砒霜有大毒，然近代卻有拿來使用治療癌症，其效果非常優良，甚至還通過美國FDA上市許可，在台灣目前使用的藥物為注射劑，商品名為Asadin（伸定注射劑）其主要成份為三氧化二砷(As 2 O 3 )，主要用於急性前骨髓細胞白血病(Acute promyelocytic leukemia，APL)的治療，效果非常不錯，而在使用上，凡孕婦、哺乳期以及肝腎功能不全者均須禁用，以免對身體產生嚴重的傷害。

前陣子台灣曾有民間傳言維他命Ｃ和蝦子一起食用會讓無毒的五價砷變成劇毒的三價砷，而讓人中毒身亡，然這件事情已被證實為子虛烏有之言論，而台灣相關衛生部門也馬上出來闢謠，而這就是為人民健康和用藥安全把關的最好榜樣。