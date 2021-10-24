「革命推翻暴政也許是瞬間的事情，文化啟蒙運動卻是長時間的工程」台師大民族音樂研究所呂鈺秀教授說：1920年代有一群高知識[份子，他們在各自領域有非常好的表現，讓台灣人跟日本人可以平起平坐，他們也關懷自己的土地，為了開啟民智，他們創辦報紙，讀報給民眾聽；他們開始教導民眾衛生觀念，還推展社會革新運動….

在音樂上，留日的高知識份子、音樂人把所學習到西式音樂帶進來，帶給國內耳目一新的感覺。西式音樂隨著新文化運動的旋風來到台灣這片土地。台灣百年來多元發展、融合並存，走過百年歷程，前面大道正等著我們開拓。她認為台灣音樂的「新」是一種多元發展融合並存，盼新文化運動所給我們的啟示，能再創台灣音樂的文藝復興。

文化部所屬國立傳統藝術中心台灣音樂館「文協百年特展-新文化觀點 台灣音樂一百年」策展人國立台師大民族音樂研究所呂鈺秀教授表示，1921年的新文化運動，是一個文化啟蒙的運動。它在音樂的面向上帶進來的是系統化、精準化的西式音樂，以及大眾化、商品化的現代流行音樂，這兩種音樂在這一百年來不斷地生根發芽，也逐漸的本土化、在地化。新文化觀點帶進來新的思潮、新的想法也影響到傳統音樂，同時也為傳統音樂帶來很多很多新的契機，這樣的改變都將可以在本次的展覽中細細品味。

今年是台灣文化協會一百周年，「文協百年特展-新文化觀點 臺灣音樂一百年」特展即日起至11月07日於台北市中山堂2樓展覽室暨迴廊展出。上網影音：台師大民族音樂研究所呂鈺秀教授策展與談「台灣文化協會帶給台灣音樂什麼樣的影響?」、「展覽策展理念與脈絡」、「期許台灣音樂的未來發展願景」。

另值一提的是，傳藝中心台灣音樂館館主任翁誌聰明週一(10/25)將正式轉任國家圖書館擔任副館長。翁誌聰2014年返鄉台南擔任台灣文學館館長開啟建置數位典藏“在地接軌國際”後，歷任台灣音樂館館主任即將開展其國家圖書館副館長新職。

翁誌聰表示，「文協百年特展-新文化觀點 臺灣音樂一百年」展覽現場除了展示傳藝中心蒐藏的相關音樂文物外，亦有來自留聲機收藏家林本博、李天祿布袋戲文物館、九天民俗技藝團、張連昌薩克斯風博物館等各界鼎力相助出借的珍寶，其中留聲機收藏家林本博記者會上提供的蠟管留聲機，更和當年北里闌錄製原住民音樂所使用的為同款錄音設備，十分難得一見。此批珍貴藏品結合影像及音樂互動裝置，讓觀眾除了可以閱讀每則故事，亦可聆聽每首音樂片段，享受聽覺與視覺的雙重饗宴。

※呂鈺秀(維基百科)

台灣台南人，國立台灣師範大學音樂系畢業，維也納大學音樂學博士。為台灣音樂學學者，音樂學系教授。熱衷研究與保存台灣原住民音樂。2004年起主持行政院文化建設委員會（今中華民國文化部）的《雅美族音樂文化資源調查計劃》（雅美族現稱達悟族），此為第一個替台灣原住民之一的達悟族傳統音樂文化的拍手歌會（mikaryag）進行研究及音樂採集的工作。2005年擔任2005國際民族音樂學學術論壇《音樂的聲響詮釋與變遷》的計畫主持人。重要著作有：《音樂學實踐》（1993年）、《台灣音樂史》（2003年）、《國畫 古樂—故宮繪畫中的音樂呈現》（光碟片） （2003年）、《蘭嶼音樂夜宴: 達悟族的拍手歌會》（2007年，與郭建平合著），並參與《台灣音樂百科辭書》（2009年）主編。

https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%91%82%E9%88%BA%E7%A7%80