韓國今（25日）增加60名確診病例，累計確診病例達到893人，且傳出第9個死亡病例出現。新天地教會被指責為這波疫情大爆發的原因之一。據悉，新天地教會教主李萬熙已經決定提交逾24萬的信徒名單，供政府檢測之用。

南韓疫情尚未止歇，感染人數天天暴增，美國疾病管制與預防中心（CDC）再度提高南韓的旅遊警示至第三級，建議民眾避免赴南韓進行「所有不必要的旅遊」。官網指出，新冠病毒引起的呼吸道疾病正在南韓廣泛、持續蔓延，且已發生人與人之間的傳播，如果老年人與罹患慢性病的民眾染疫，重症風險將會增加，應避免不必要旅遊。

南韓總統文在寅也在日前宣佈，韓國武漢疫情形勢面臨重大分水嶺，未來幾天是重要關頭，政府要採取史無前例的強力應對措施。根據傳染病專家的建議，決定將武漢肺炎傳染病危機預警級別上調至最高的嚴重級別，大幅強化防疫應對體系。

由於政府措施轉趨強硬，原本被指責不配合檢疫的南韓新天地教會，其教主也對外宣布將主動配合政府防疫政策。綜合媒體報導，新天地教會教主李萬熙今天表示，為了配合政府防疫政策，將向政府提交全體信徒名單，全數接受冠狀病毒檢測。據悉，這份信徒名單總數超過24萬。

媒體也報導，南韓官方證實，新天地教會將向政府提供信徒名單，總計21.5萬人，但這非最終資料，預計下午會陸續收到名單，政府將對新天地教會所有信徒進行病毒檢測，並隨時公開檢測結果。南韓政府也態度強硬的表示，倘若新天地教會不配合政府防疫，將會採取法律手段。