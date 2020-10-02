郭琇琮，1918年11月28日出生於日治時期台北士林的望族，其父郭坤木善於理財，曾任彰化銀行板橋分行行長。郭琇琮自小被送至貴族學校台北的樺山國小就讀，並考入台北一中（現今之建國中學），1938年考取台北高等學校，畢業後考取東京工業大學，因父親希望他學醫，不支持他讀理工，又於1941年考取台北帝國大學醫學部。在醫學院就讀期間，郭琇琮即有抗日思想，同情中國受日本侵略遭遇，曾從北京大學來台教授徐征學習北京話，並閱讀魯迅、巴金、老舍等文學作品。1944年曾被學生間諜密報參與反日組織而被日本憲兵逮捕，判刑5年，幸而1945年8月日本戰敗而獲釋，才能順利參加畢業考試完成台大學業。

郭琇琮畢業後擔任台大醫院外科醫生，也擔任醫學院講師，當時正值二戰結束，國民政府接收台灣，防疫漏洞百出，霍亂、天花、鼠疫橫行，郭琇琮出面組織台大學生的防疫工作隊，出任台北市衛生局防疫科長，巡迴各地改善防疫工作。對於弱勢窮苦的妓女感染性病、梅毒，郭琇琮也熱心伸出援手，甚至邀請女友林雪嬌加入服務工作，可見其對社會關懷與奉獻的理想！

1947年，由於接收台灣的陳儀政府腐敗，用人不公，物價上漲，貪汙橫行，軍紀不彰，爆發了台灣人民反抗的228事件。事件當中，郭琇琮組織學生，準備聯合原住民、工人、農民的力量攻打南機場，沒有成功後解散。當時郭琇琮已對國民政府失望，經由徐征介紹認識了蔡孝乾，後又與台大醫師許強、吳思漢等人發展學生組織成立讀書會，郭琇琮加入了共產黨，擔任台北市工作委員會委員，後來因他積極投入組織工作，出任了台北市工委會書記，負責領導台大醫院支部。

1949年，台北光明報被破獲為共產黨組織，保密局循線於1950年5月逮捕工委會25名台共成員，而郭琇琮與妻子林雪嬌也在嘉義被捕。在獄中林雪嬌收到郭傳送的字條：「二條一，死刑。」她徹夜難眠，傳回字條：「如果我活下來，一定把你的一生寫下來，你短短三十三年的一生，做了他人五十年、一百年都做不完的事……」郭琇琮醫師最後於11月27日給妻子的字條遺言：「雪嬌，請交代爸媽將我的屍身用火燒了，將骨灰撒在我所熱愛的土地上，也許可以對人們種空心菜有些幫助呢！請勇敢地生活下去。」

1950年11月28日，郭琇琮33歲生日，勇敢地被送上刑場，在馬場町被槍決前，台大的老師許強教授帶領眾人呼口號唱國際歌，年輕優秀的郭琇琮熱血染紅了台灣苦難的大地！