有關釣魚台更名問題,日本沖繩縣石垣市議會於22日上午通過表決,將釣魚台(日方稱尖閣諸島)的行政區域名,從「登野城」變更為「登野城尖閣」。今年6月初石垣市議會就提出釣魚台更名,宜蘭縣議會、縣長林姿妙等人不滿日方片面更名,6月7日大動作召開記者會,齊聲吶喊「登島、掛門牌」捍衛主權,林姿妙甚至發出邀請函,力邀總統蔡英文一起登島。

石垣市議會將釣魚台更名後,日前提案將釣魚台正名為「頭城釣魚台」的宜蘭縣中國國民黨籍議員蔡文益說,7月7日保釣計畫不變,也會成立保釣辦公室,守護頭城釣魚台,並表示,宣示主權不一定要登島,出海宣示也可以。這是很奇怪的說詞,不必登島,只要出海就可以宣示主權,依這種邏輯,在他們自己房間宣示就好,何必出海?

最重要的觀點是對一個地方主權的擁有與如何稱呼那個地方並無直接關係,難道台灣將日本東京的名稱改成「台灣北京」,東京就變成台灣的領土嗎?果真如此,台灣將中國所有地名都更改一下,反攻大陸就成功了。中國勢力所期待的是台灣與日本出現衝突,一些政客意圖跟進撿便宜,台灣人不要掉入統派人士的陷阱。

1895年大清帝國與日本簽訂《馬關條約》,割讓台澎金馬時,並未包含釣魚台,因為日本佔領琉球時就包括了釣魚台,第二次世界大戰時,美國佔領了琉球,戰後美國將琉球交給日本,也包括釣魚台。當時蔣介石只求自保,需要美國與日本幫助抗拒他們所稱的「共匪」,對於日本繼續佔領琉球及釣魚台不表意見。

保釣運動讓蔣家頭大

跟蔣家來台灣的中國人,尤其是留學海外的中國人,受到親共人士的蠱惑,發動保釣運動,讓蔣家頭大,他們以愛國的姿態來保釣,蔣家不能不理會,然而蔣家追求的是「反共保台」,若是保釣,勢必與美日衝突,因而極力安撫保釣人士,在國內還發動各學校在校內遊行,呼呼保釣口號,事實上是裝模作樣。

政治民主化之後,在台灣的中國人與昔日他們所稱的「共匪」結盟對抗本土政權,釣魚台就是他們炒作的標的物。十八世紀英國作家約翰遜(Samuel Johnson)曾經說過:「愛國是惡棍最後的藉口」(Patriotism Is The Last Refugee of The Scoundrel),惡棍常利用「愛國」之名來牟取自己的利益,更侵犯他人的權益,在台灣的惡棍意圖以「愛國」之名來瓦解本土政權。

以國際條約及佔領事實來評估,釣魚台都不屬台灣,退一步說,就算依據國際條約,釣魚台屬於台灣,台灣也吞不下去,國際社會還依循叢林法則,比拳頭。第二次世界大戰接近尾聲時,蘇聯閃電式的佔領北海道北邊四小島,日本用盡手段還是要不回自己固有的領土,若是日本的拳頭遠比蘇俄(以前是蘇聯)大,對方早就自動奉還了。

依循國際上的叢林法則,釣魚台屬日本與中國兩強之爭,輪不到台灣介入,只是統派人士希望台灣當炮灰。然而台灣目前面對的是「保台」,不是「保釣」,若是失去台灣,就算保住釣魚台又有何用?