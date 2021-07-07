美國在台協會（AIT）6日宣布，主管澳大利亞、紐西蘭和太平洋島國事務的副助理國務卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）將出將出任美國在台協會駐台北辦事處處長。圖為孫曉雅（Sandra Oudkirk）2019.10.9訪台時與蔡英文總統會面。圖／擷自總統府，資料照

美國在台協會（AIT）6日宣布，主管澳大利亞、紐西蘭和太平洋島國事務的副助理國務卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）將出將出任美國在台協會駐台北辦事處處長。美國在台協會發布的新聞稿說，孫曉雅將於今年夏天赴台北履新。她也將成為美國在台協會1979年成立以來其台北辦事處的首位女性處長。

現任美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）在台北三年任期屆滿，預計本月離開台北。酈英傑擔任處長的三年中，美台關係獲得全面的提升。6月25日，蔡英文總統曾向酈英傑頒授「大綬景星勛章」，以表彰他對台美關係的重大貢獻。酈英傑當時表示，「雖然我就要離開台灣了，但是台灣永遠不會離開我」。他矢言離任後仍會繼續推動美台關係的發展。

孫曉雅1991年加盟美國國務院，從事美國對外交往已經30年。她曾經派駐過台北，也曾在美國駐北京大使館擔任過商務參贊。孫曉雅還曾派駐過愛爾蘭、土耳其和牙買加。她可以說流利的漢語和土耳其語。

孫曉雅曾經在美國國務院擔任過好幾個副助理國務卿的職位。在擔任主管澳大利亞、新西蘭和太平洋島國事務的副助理國務卿之前，她擔任過主管能源外交的副助理國務卿，她也擔任過主管金融威脅和制裁事務的代理副助卿。她還擔任過美國國務院亞太經合組織（APEC）資深官員。

由於分別派駐過台北和北京，孫曉雅熟悉兩岸事務。她曾經在國會的聽證會上贊揚台灣是一個民主成功的故事，是可信賴的伙伴，也是世界上的良善力量。2019年所羅門群島和基里巴斯相繼與台灣斷交，孫曉雅當時在國會的聽證會上公開抨擊北京拉攏和利誘太平洋島國與台灣斷交並與北京建交；她還指責中國當局改變台海現狀，損害地區穩定，也傷及幾十年來讓印太地區得以和平、穩定與發展的架構。

2019年孫曉雅也曾代表時任總統的川普（Donald Trump）和時任國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo）前往台北參加首屆台美太平洋對話，還曾前往台灣的總統府，與蔡英文總統會晤，在台灣因北京挖角而痛失邦交國的困難時刻，充分展現美國政府對台灣的支持。

美國1979年1月1日與北京建交以後，就透過美國在台協會發展與台灣人民的非官方關係。早年美國政府任命的美國在台協會駐台北辦事處處長必須脫離外交官身份，才能以民間身份赴台履新，以凸顯所謂的「美台非官方關係」性質。但是這一做法現在已經終止。孫曉雅直接以副助理國務卿的官方身份前往台北履新。

美國在台協會駐台北辦事處相當於美國的駐外大使館，而駐台北辦事處處長則相當於美國的駐外大使。不過目前駐台北辦事處處長的人事任命，無需像美國駐外其他大使的人事案一樣，必須經過美國參議院的審核和表決通過。



2021.6.25 蔡英文總統頒授美國在台協會台北辦事處處長酈英傑『大綬景星勳章』。圖／擷自白宮flickr