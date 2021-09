本人曾於今年6月21日於民報發表專文〈 高端疫苗不出,奈天下蒼生何!台灣政府和人民責無旁貸!Taiwan must help! 〉;現在過了兩個多月,台灣現有的疫苗充足又多様,國外進口的高級疫苗有 AZ、莫德納和輝瑞,更加值得國人驕傲的是,台灣完全沒有使用劣質的共匪疫苗,國產疫苗高端也已量產並且在小英總統以神農氏愛民精神帶頭先打之後,已經有數十萬台灣民眾接種國產高端疫苗,台灣高端疫苗源自美國科技必然傑出,台灣製造就是品質保證,如同台積電一樣是護國神山。

誠摯呼籲政府,在堅持一流的製造品質之下,迅速量產高端疫苗,提供國人同胞每人一劑免費疫苗;國人同胞不分年齡,未接種者優先,已接種一劑疫苗者次之,已接種兩劑者排在最後,開放民眾混打高端疫苗,政府從來沒有強迫民眾打疫苗,不爽打的人大可以不要打,但是如果自己不想打,就不讓別人打,就是包藏禍心,和中共同屬一丘之貉,欲借武漢肺炎之刀殺害國人同胞,就是罪大惡極,就是罪該萬死,也死有餘辜!

台灣應積極迅速援外,日本是全世界第一個主動無償提供台灣疫苗的國家,台日關係親如兄弟,未來如果中國侵略台灣,台日同盟台日安保,打虎還靠親兄弟,最近日本疫情有擴大趨勢,政府應主動關心日本,主動提出我方所能夠幫忙的項目,全力支援日本防疫工作,如果日方不嫌棄,我方應主動無償提供高端疫苗,要快,要快,要快!

其他如美國、立陶宛、捷克和斯洛伐克等主動援助我國的友邦,對我們恩重如山,投桃報李天經地義也是做人基本原則,過河拆橋實乃禽獸不如,政府也應主動表達提供高端疫苗的意願,這恩情是一定要報達的!

Taiwan can help! Taiwan must help!