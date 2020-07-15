第一名店小巨蛋門市今天（7/15）上午11點正式開幕，現場嘉賓雲集，熱鬧滾滾。新門市瞄準周邊上班族、運動族及迎接解封後大型演場會可望吸引的大量年輕族群，以新型態的「健康便利超商」概念，提供年輕族群平價、健康的各式商品。

小巨蛋門市同時推出各項優惠活動，讓消費者品嚐來自北海道第一品牌Bake de arles純鮮北海道泡芙及彰化溪州小農堅持以友善耕種方式種植的日本品種越光米～幸福滿滿越光，讓來到小巨蛋的朋友們多了更健康的選擇。

盛夏最佳選擇 北海道第一品牌鮮奶油泡芙、霜淇淋

第一名店於2007年引進日本北海道第一品牌Bake de arles，在台北忠孝SOGO成立第一家乳製品甜點專賣店。獲得Bake de arles越英利會長親自技術指導，讓台灣人無須出國就可以品嚐得到原汁原味的北海道鮮奶製品。開幕現場所有來賓都可以免費品嘗到美味香純的霜淇淋，這是來自北海道別江市的牛乳，乳脂肪含量高、品質好，是造訪北海道必嚐的人氣甜點，鬆軟滑順及濃稠的奶香口感，是一般市售產品忘塵莫及，口口咬下都無比幸福。

除了暢銷的純鮮奶霜淇淋，這次Bake de arles特別技術指導，推出純鮮北海道泡芙。有兩種吃法：冷凍後直接吃，是冰淇淋口感，若是冷藏後食用，則是有奶酪口感，各有不風味，帶給大家不同的絕妙享受。

推出在地品牌 友善耕作的日本越光米～幸福滿滿

在小巨蛋二店也銷售由第一名店與吳音寧率領的「溪州尚水」團隊合作所種植的越光米，第一名店延續數十年來尋找日本名物的精神，也關心在地小農，幫助彰南地區小農將優質農特產品推廣行銷全台。保障增加農民收入，堅持友善耕種方式，不使用農藥及化肥，而改以火山灰加蚯蚓糞肥來稻作，改善土壤養分，種出品質更好、口感更佳、超越日本的越光米。

提供健康熟食擴展小巨蛋美食新選擇

第一名店小巨蛋二店主要提供自養無毒健康天麴豬相關熟食餐點，也有各式飲料、冰品及西點麵包。每日提供新鮮現作，提供減糖、無毒健康的餐點，讓周邊上班族、主婦能享受乾淨衛生的用餐環境與品質。

因為疫情影響導致觀光人口下滑，第一名店也看準疫情解除後，國內外觀光客將激增的旅遊市場商機。率先提早布局在知名的九份景點租下據點。看好國外觀光客對台灣小吃的熱愛，能方便吃到古早味十足又安心衛生的台式點心。



第一名店小巨蛋店開幕來賓簽到處，工作人員位來賓量體溫。圖／陳惠卿



第一名店小巨蛋店入口。圖／陳惠卿



第一名店小巨蛋店開幕儀式，王義郎董事長致詞。圖／陳惠卿