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印度

印度總理莫迪5日為爭議性的古城阿約提亞的印度教羅摩廟 奠基 。該地原本是印度經典《羅摩衍那》中記載的羅摩出生地，1528年蒙兀兒帝國的巴別爾大帝在此興建清真寺，1949年印度教徒將羅摩像放入清真寺，引起衝突，1990年印度人民黨發起建印度教寺廟運動，當時莫迪是基層人員之一，1992年印度教徒在煽動下拆毀清真寺，引起全印度族群衝突暴動。如今莫迪開始建廟，再度引起全印度穆斯林的不滿。

巴基斯坦

喀拉蚩5日群眾集會抗議印度吞併喀什米爾的集會，遭信德獨立主義的 信德革命軍攻擊 ，手榴彈丟入人群中，造成30傷。

北韓

中國流出影片顯示北韓惠山市3日 發生大爆炸 ，可能有15死，因瓦斯外洩造成。

法國

法國酒業在疫情中面臨重大危機，法國政府 增加2.5億歐元援助 。

保加利亞

保加利亞總理面對持續抗爭5日 表示願意下台 但希望保留內閣政府。

白俄羅斯

白俄羅斯總統盧卡申科5日 表示 將與烏克蘭合作調查傭兵事件，烏克蘭總統5日 表示 希望白俄羅斯能引渡俄籍傭兵。

俄羅斯

5日黑海附近 再度發生 俄羅斯蘇愷27戰機出動驅逐2架美國偵察機事件。

美國

阿拉巴馬州邦聯紀念碑5日遭「黑人生命重要」破壞分子 潑紅漆破壞 。

黎巴嫩

黎巴嫩首都貝魯特4日的 大爆炸 ，死亡人數已經來到135人，超過5000傷，25萬人無家可歸，還有數十人失蹤，財物損失可能高達150億美元，許多大樓立面全毀，玻璃震碎，家具被震波後真空吸出戶外，總理宣布6日起哀悼3天。港口設施全毀，無法進口糧食，造成糧食危機，存糧不到一個月。

大爆炸使得對前總理哈里里刺殺案嫌犯的審判延後到8月18日。

各國紛紛提出援助， 伊拉克 將援助燃料， 英國 提出500萬英鎊援助， 伊朗 提出醫療援助， 巴西 也提出援助， 法國 總統馬克宏6日抵達黎巴嫩， 土耳其 派出救難隊與野戰醫院， 塞浦路斯 也將派出醫療團。

辛巴威

美國為打擊辛巴威獨裁腐敗政府，5日 宣布 對官商勾結的辛巴威商人Kudakwashe Tagwirei與其企業Sakunda Holdings提出禁令。

伊朗

美國國家安全會議 下周將投票 是否延長對伊朗禁運。

阿拉伯聯合大公國