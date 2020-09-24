日內瓦聯合國門前的示威活動

這些天，位於紐約的聯合國總部，正在舉行第75屆聯合國大會，而位於日內瓦的聯合國總部，正在舉行第45屆人權理事會會議。

世界維吾爾代表大會（WUC）主席多里坤•艾沙表示：我們也來了，世維會以獨特方式參與了聯合國人權理事會。世維會在聯合國門前、巨大的「斷腿長椅」廣場上，搭起了帳篷，展出了東突厥斯坦地區遭遇中共政府種族滅絕政策的迫害案例。

多里坤指出：東突厥斯坦的局勢依然在惡化，中國政府一是強迫維吾爾人絕育，阻止自然正常的生育；二是強迫維吾爾族人充當廉價勞役，已構成針對維吾爾民族的「種族滅絕」犯罪行為。近三年來，中國政府強行拘留了1.8〜3百萬維吾爾人，及其他突厥人，摧毀了清真寺和墓地，在這些地方還禁止使用維吾爾語教學，剝奪維吾爾族人使用民族文化與語言的基本權利，企圖同化與滅絕維吾爾族文化、語言、宗教、風俗與社會生活環境等。

多里坤表明：舉行示威活動目的是，希望每一個聯合國成員國都能了解與知曉，維吾爾地區所發生的人權災難，以及清晰地認清中國政府所散布的所有謊言，呼籲聯合國採取強硬而有效的措施，阻止中國政府針對維吾爾人的種族滅絕政策。展覽的時間是2020年9月22日至9月25日，具體地址在聯合國日內瓦總部前（1202 Geneva，瑞士）。世維會歡迎所有朋友的支持與聲援，並參與此項活動。



世界維吾爾代表大會（WUC）主席多里坤•艾沙主持本次展覽與示威活動。圖／田牧提供

美國眾議院通過《防止強迫維吾爾勞動法》

9月22日星期二，美國眾議院以壓倒多數通過了《防止強迫維吾爾勞動法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)，眾議員們以406票讚成，3票反對，通過了這項法案，有22名議員未投票。

該法案將全面禁止進口所有來自新疆的產品，除非企業提供明確和令人信服的證據，證明其供應鏈中沒有強迫勞動，才可獲准進口。美國法律已經禁止進口強迫勞動產品，新的法案更進了一步，假定新疆生產的所有產品都涉及強迫勞動。新疆是中國主要棉花產區，如果法案生效，中國的大部分輸美棉花產品可能會被禁止。

世維會外交發言人迪里夏提指出：我們很高興看到眾議院推進與促成該項法案通過，我們期待美國參議院也能盡快通過《防止強迫維吾爾勞動法》，並懇請川普總統盡早簽署成法。中國政府企圖利用謊言，來掩蓋針對維吾爾人所推行的強制節育和強制充當廉價勞役的政策，我們呼籲聯合國主派出一個國際代表團，前往當地實地考察，了解維吾爾民族的生存處境。

呼籲歐盟與美國採取同步措施

迪里夏提提到：近期以來，王毅外長訪問歐洲，一路撒謊，宣稱維吾爾人權利已得到保障。中國政府編織種種謊言，散布與遮掩利用脅迫與強制手段，將維吾爾人作為廉價勞役使用。我們呼籲歐盟採取措施，與美國同步，討論與商討一個具體制裁與懲罰中國政府中的一些官員與部門，向國際社會發出明確的信息，歐盟同樣決不容忍在貿易供應鏈中，有強迫維吾爾人充當廉價勞動力的產品進入到歐洲。



迪里夏提說中國政府編織種種謊言，散布與遮掩利用脅迫與強制手段，將維吾爾人作為廉價勞役使用。圖／田牧提供

多里坤主席呼籲：世維會期待歐盟駐華使節，在不受中國政府任何干擾和監控的前提下，能獨立自主的直接了解第一手資料，維吾爾地區所發生的情況，我們擔憂的是，中國政府面對國際社會的壓力，會刻意精心安排一場「走秀」欺騙世人，從而達到他們的政治目的。我們也呼籲美國政府對中國政府的相關制裁進一步擴大，採取更為嚴厲的制裁措施，迫使中國政府立即停止在當地所推行的迫害維吾爾人的極端政策。

聯合國人權理事會，已被中國政府成功分化與綁架，所以我們呼籲聯合國安理會舉行特別緊急會議審查此案。