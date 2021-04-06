英國BBC駐北京記者沙磊（John Sudworth）在中共公安監控下，搭上飛機抵達台北，一路上心情坎坷，擔心是否中途被公安阻擋，外國媒體駐中國記者，因為文章或語言惹禍，逃亡途中遭受阻擋，鋃鐺入獄，並不是沒有先例。還好，沙磊所涉及的新疆人權問題報導，正在國際延燒狀態，在這樣的火頭上，顧及國際觀感，老共還不至於在這個關頭逮捕沙磊，否則把把問題鬧大，更難收拾，所以，讓沙磊跑了，沙磊來到台北第一句話是，「說真話在中國，是最危險的事」。老共聽到這句話，肯定恨得牙癢癢。

在中國說真話最危險

不只是老外不能說真話，中國人更不能說真話，武漢瘟疫爆發，中共對武漢封城，幾位不怕危險，偷偷進入武漢的所謂公民記者——陳秋實、方斌、張展，這幾個人努力翻牆，把視頻鋪上網，讓外國看到中國武漢實況，如今三人下落不明，視頻已經關閉，中國人說真話下場是立即被消失，老外至少還要等法院一張逮捕令，這是兩者差別。

沙磊被BBC快速安排，任務借調到台北，說穿了，就是英國公司提供給沙磊緊急避難，沒想到，專門製造記者被迫害的中共發言人華春瑩，因為沒有逮住沙磊，讓他跑了，顏面無光，還幸災樂禍說，「跑甚麼，共產黨會保護你，你已經被告了」，這句話太好笑，如果相信共產黨會保護你，可能死在獄中了。這一次，中共命令幾個國營企業，假裝被害者，出面控告BBC製造假訊息，導致血棉花賣不掉，事實上，類似西方記者的報導，中國境內根本看不到，這些國營企業，完全不知道有這樣的報導，現在卻突然變成被害者，說來很荒謬。

對西方記者冠上罪名，利用法律戰，關押記者，不只是中共，根據「無國界記者」報導，目前被關押在全世界各地的記者一共有387人，以排行榜來算，有五個國家最喜歡把記者抓來關，只要看到不滿意的報導，就是抓人，這五個國家第一名是中國，第二名是土耳其，第三名是埃及，第四名白俄羅斯，第五名是俄羅斯。近日報導緬甸軍政府暴行的記者，生命更是岌岌可危，以中國來說，目前被關押在中國的記者已有117人，還好，沙磊跑了，避免成為第118位。

中共關押117名記者

老共可以控制範圍內，對於西方記者報導不滿意，最簡單的方法就是冠上一個罪名，罪名範圍很大，從顛覆國家到特務，隨老共高興，拘留時間更是無限期，然後草草過堂。月初，加拿大一位前外交官被冠上特務罪名，送上法庭，老共甚至拒絕法庭旁聽和記者報導，至於，老共無法管轄的地方，就是利用網軍攻擊，一位澳洲華人許秀中，加入澳洲戰略政策研究中心團隊，因為撰寫〈被出賣的維吾爾族〉報告，老共下令「小粉紅帝吧」出征，把許秀中打成漢奸，其實，許秀中才26歲，根據他接受《大紀元》的訪問說，「我本來也是小粉紅，來到澳洲留學，為了學位必須撰寫研究報告，我所研究的題目是海外流亡華人為主題，沒想到訪問很多海外異議人士，我被他們故事感動了，也喚醒我被洗腦的腦袋，許秀中證明自己的過去，還展示她腳上的五星旗刺青」，許秀中說，「我不會被打倒，我會一直寫，直到老共關閉維吾爾族集中營」。

一位法國女孩波孟，任職中共《央視法文台》，因為寫了一篇到新疆旅遊的文章，卻被老共引用，加油添醋說，法國記者證明沒有維吾爾族人被迫害問題，波孟立即跳出來澄清說，「我的文章動機，只是旅遊所看到的風光，人文，不在於替老共作證有沒有維族人權問題」，老共再度被打臉。

搞媒體戰爭，洗腦全世界，是老共認知作戰一貫伎倆，台灣更是老共媒體戰爭最前線的國家，根據最近美國國務院公布的台灣人權報告，特別提出老共以商業逼迫控制台灣媒體，培養在地媒體，聽命於北京指揮，曾經揭發這個內幕的英國《金融時報》記者席佳琳，還淪為刑事被告，美國國務院指出這家媒體就是中天，事實上，這家媒體利用台灣司法，對不友善媒體記者提告，不只是英國《金融時報》或《中央社》被告，連日本媒體以及台灣很多媒體人，都成為被告，說實在，這是另類司法騷擾，目標就是要讓你閉嘴，很高興本人和《民報》也是被告之一，美國國務院這份報告指出了關鍵問題，也希望台灣應該修法，把毀謗罪改為民事，以免浪費司法資源，可惜，修法這一招，對有錢又濫訴的媒體老闆，基本上也不會有太大管用。



沙磊（左）和他的團隊在2020年末的一次新疆之旅中被跟蹤，跟蹤人士刪除了他們的影片。圖／擷自BBC中文網