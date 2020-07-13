13日是前總統馬英九七十歲生日，日前中國國民黨台北市議員羅智強和立委鄭正鈐帶領一群年輕朋友，提前幫馬英九慶生並送上蛋糕和祝福。羅智強在臉書祝馬英九生日快樂，寫道「路遙知馬心，看盡蔡英文這些年的囂張濫權、踐毀民主法治，我更加確信，時間必站在道理的這一邊，而還馬英九公道者，必蔡英文！」

羅智強當然可以討厭蔡英文，在台灣的社會也可以罵蔡英文，但說蔡英文「囂張濫權、踐毀民主法治」恐怕有問題，蔡英文與其他國家元首一樣，完全依循台灣的體制獲得權力，蔡英文若是錯誤的人選，該罵的是台灣選民，可是更該罵的卻是馬英九，若沒有馬英九搞垮中國國民黨，蔡英文的位子是坐不穩的。蔡英文是否會拖垮民進黨不得而知，但可以確定的是馬英九已促使中國國民黨崩解。

在台灣政壇，中國國民黨本來是一黨獨大，綠營費盡心力，難以撼動該黨。2000年因該黨分裂，造成總統大選民進黨小贏，2004年的總統大選，中國國民黨的傷痕還未復原，讓民進黨有機會繼續執政，然而別忘了，在陳水扁執政期間，國會一直掌控在藍營手中，藍營以立法權掣肘，陳水扁還是不能順利執政，更難有亮麗的政績。

依中國國民黨實力，只要不分裂，綠營不可能出頭天，就算分裂讓綠營贏得總統大選，也不可能贏得國會議員席次，因中國國民黨的地方派系在小選區取得絕對優勢。中國國民黨內部有中國勢力所組成的統派及由台灣人所組成的地方派系。前者雖然相當團結，只是人數太少，在選戰起不了風浪，真正選戰的主流是地方派系，因為它有很強的樁腳，與選民建立良好關係，在選舉時發揮很強的影響力。

馬追殺王金平與地方派系決裂

中國國民黨一向由中國勢力掌舵，會將資源分配給地方派系，雙方合作得很好，很順利的掌控台灣政壇。馬英九當家時，由於歧視地方派系，因而加以區隔，更追殺地方派系的龍頭王金平，統派人士還加入打群架，因而與地方派系決裂。因地方派系反彈，造成2014的地方選舉及2016的大選，中國國民黨崩解，幾十年來屹立不搖的大黨垮了。

馬英九當家使中國國民黨崩解，促使民進黨於2016年完全執政，民進黨破天荒掌控立法權，只是歷經一年，民進黨的氣勢跟著崩解，造成2018年的九合一選舉慘敗，有人評估蔡英文是總統開放民選後第一個沒有連任的總統，然而出現戲劇性的變化，2020年的大選民進黨再度完全執政，因為多數台灣人反中，而馬英九等統派人士將中國國民黨帶往「一中」的國家定位，因而被台灣人唾棄。

屹立不搖的中國國民黨在馬英九手上崩解，讓民進黨有機會在2016年完全執政。2018年的九合一選舉民進黨倒店，眼看就要下野，可是馬英九等統派「一個中國」的國家定位又造成台灣人唾棄中國國民黨，民進黨該感謝馬英九。