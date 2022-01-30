我們夫妻週週爬山，這幾年我們由步道到郊山再到谷關七雄中級山與高度超過3000公尺的合歡山群峰與百岳的海拔高度3035公尺羊頭山，體力一步一步的鍛練，因為持續的鍛鍊身體狀況也越來越好，體檢紅字少了些，身體更加健康。但事實上2014年以前我們是很害怕的面對一系列的檢查與結果的。一般人的認知，有心血管疾病者，藥物治療和生活作息正常就是最好的治療。但是郭醫師教會我們健康生活的方式應該是樂觀面對疾病，讓我們的生活不受疾病的限制，反而因為疾病的關係，積極治療外也積極健康生活。生活中不再只有工作而是走到戶外去接受森林療育，放鬆自己的心情與爬山運動讓自己的身體更加靈活。

生活的忙碌讓我們覺得年輕的我們健康是正常的，對於健康不會特別去重視。一直到2014年，一向在診所就醫有關心臟問題的公公轉診到某區域醫院由郭醫師看診，因為治療期間住院一個月，因此我們為人子為人媳都到醫院去探視照顧。我的先生阿仁為公公的三子，警覺到公公的症狀自己也有，因此也讓郭醫師看診，檢查確認跟公公的心血管疾病一樣，有高血壓和心臟瓣膜閉合不全的疾病，因此開始接受治療。當時阿仁說，一直以來他一直覺得頭痛和胸悶，頭痛他以為是感冒、胸悶以為是工作壓力大，所以他一直沒有在意。後來檢查才知道原來頭痛不是感冒，是高血壓，胸悶也不是工作壓力大，而是心臟瓣膜閉合不全。原來我們自己以為的小病其實是慢性疾病，公公的住院反而讓我們重視健康的問題。

公公原本是高血壓和心臟瓣膜閉合不全，後來在治療中檢查出還有腦癌，原來公公的身體狀況不是老人退化而是腦癌的問題，雖然確診治療到公公過世只有九個月的時間，但因為到區域醫院郭醫師看診相對讓我們重視公公後續檢查與治療，讓公公在最後的日子能得到有品質的照顧。在公公確診時，阿仁焦慮到右臉麻，郭醫師門診時會安慰阿仁，並且調藥治療阿仁，讓阿仁的不適能獲得改善，能正常生活、工作並且照顧公公。

2014年公公和阿仁開始由郭醫師看診，一直到現在2021年12月此時，公公己過世數年，阿仁還在郭醫師看診下，正常生活，在郭醫師的鼓勵下藥物治療配合爬山運動，身體狀況越來越健康。郭醫師每次看診總是很有耐心，一一說明檢查與調藥與鼓勵生活要爬山要飲食控制。我們很感謝郭醫師，因為當年公公如果沒有給郭醫師看診，也無法後續檢查出腦癌並結合醫院的治療，讓公公的最後日子是有品質的。現在醫院講求效率、效能，看診速度快速未必能檢查出原因，郭醫師細心問診、說明檢查的數據與後續治療方式，鼓勵病人健康生活，改善病人因疾病所造成的疼痛，提升病人的生活品質，真的是很難得的仁心仁術的好醫生。我們是郭醫師的眾多病人之一，我們就是一般醫病關係，但是我們感謝郭醫師的醫治，期待這麼好的醫師不管在醫德醫術都有所傳承。這乃是病人之幸褔。

這幾年我從事老人日照中心管理工作，深深體會到心態會影響老化與退化的速度，也會影響生活品質，許多研究也顯示森林療癒可有效降低心悸、生氣、疲倦、沮喪、焦慮等負面情緒。森林中的芬多精是最天然的除菌幫手，負離子更有空氣中維他命的稱號能活化細胞、消除失眠、焦慮！森林療育是有科學根據的，對慢性病也有減緩功效，不論在生理與心理都有正向回饋。郭醫師鼓勵我們爬山運動，擴展我們的視野並培養我們有正確的健康概念，使我們不害怕面對疾病反而更加積極的安排自己的健康生活，勇敢面對疾病、積極的治療、改善生活品質，使我們的生活不再只有認真工作、照顧家庭，增加了善待自己。愛惜自己的健康，這是郭醫師教會我們的，郭醫師很特別的醫師，不只檢查給藥，重點是教會我們正確樂觀的態度面對疾病，這深深影響我們，提升我們的生活品質，是我們為病人之幸啊！

※本文轉載自： 元氣網醫病平台