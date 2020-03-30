「在婚姻除罪化的法律通過之後才結婚的婚姻，通姦除罪！但之前已經結婚的婚姻，通姦仍然有罪」。這樣可以推動社會的進步，也保障原有大多數已經結婚民眾的「權利」。示意圖／Pixabay

這可以不是零和遊戲！這可以不是革命性的改變而是漸進式的改革！

今天大法官會議就通姦是否除罪做言詞辯論；其實針對這個議題已經討論幾十年了，簡言之法界人士多支持通姦除罪，多數民意則支持繼續保留通姦罪；這裏不再重述正反兩方意見，而是提出折衷的解決方法。

其實我個人是不贊成用大法官會議解釋，來解決通姦是否除罪的問題！

過去數十年來大部分的民調都顯示，國人可能因為崇尚儒家傳統思想觀念，大多數民意是反對通姦除罪的；但是世界各國幾乎都通姦除罪，比例之高遠超乎一般國人想像。

「通姦除罪」已成世界趨勢

在國外，「廢除死刑」和「同性婚姻」議題的正反兩方皆有為數不少的人支持，但「通姦除罪」在世界上幾乎是「普世價值」。

就像勞退有新制也有舊制，建議婚姻亦可比照辦理！新制規定未來結婚的婚姻，通姦是除罪的，年輕人普遍接受通姦除罪，修改法律阻力小。現在已經有的婚姻仍然受傳統法律規範，通姦仍然有罪，許多人希望「讓元配仍然保留這項武器」，以保障「可憐又無辜」的元配，法律修改不改變現有的社會規範和「善良風俗」。沒有人「明顯受害」，立法才容易能通過，社會才能進步。

在婚姻除罪化的法律通過之後才結婚的婚姻，通姦除罪！但之前已經結婚的婚姻，通姦仍然有罪！

這樣可以推動社會的進步，也保障原有大多數已經結婚民眾的「權利」，可說是妥協的產物，是改革而不是革命！速度慢一點，但是仍然可以推動社會進步。

我們有責任告訴年輕人，未來你們結婚之後，婚姻要靠自己努力經營，法律沒有能力規範到你們的性生活。