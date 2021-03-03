中國暫停進口台灣的鳳梨，美國和加拿大駐台灣的辦事處週二通過社交媒體平台力挺台灣鳳梨。示意圖／擷自總統府flickr

在中國暫停進口台灣的鳳梨後，美國和加拿大駐台灣的辦事處週二通過社交媒體平台力挺台灣鳳梨。

美國在台協會（AIT）在臉書發帖說，「你今天鳳梨了嗎？AIT今天、明天，往後的許多天都要鳳梨！ 」

這個帖文中還附上了多張美國在台協會大樓外面與辦公室裡面都擺放著鳳梨的照片，其中一張照片顯示美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）的辦公桌上擺放了三個鳳梨。帖文中還用了 #真朋友真進展以 及 #團結愛鳳梨的標籤。

加拿大駐台北貿易辦事處在臉書上用中文發貼說，「在加拿大辦事處，我們喜歡披薩上的鳳梨，尤其是來自台灣的鳳梨！」

貼文裡貼上了辦事處的工作人員手持鳳梨與鳳梨披薩的合影。帖文中也貼上了英文的「自由鳳梨」（#FreedomPineapple）的標籤，以響應台灣外長吳釗燮此前在一則推文中發出的全世界人民「一起挺自由鳳梨」的呼籲。

立法院民進黨團書記長羅致政在臉書上回應說，「團結力量大，感謝加拿大及美國友人在需要的時刻，跟台灣戰在一起！」

中國政府上週發布了從3月1日起暫停進口台灣鳳梨的通知，理由是中國海關多次從台灣輸入大陸的鳳梨中檢出「檢疫性有害生物」。

總統蔡英文在北京上星期宣布停止進口鳳梨時對這一決定表示譴責，並呼籲人們多吃鳳梨，以幫助農民。

台灣當地的政界人士在社交媒體上發布了自己與農民一起在田裡吃鳳梨的照片，鼓勵台灣和世界各地的消費者支持台灣的鳳梨，彌補中國停止進口造成的影響。去年，台灣90%以上的鳳梨出口到中國。



美國在台協會（AIT）在臉書發帖說，「你今天鳳梨了嗎？AIT今天、明天，往後的許多天都要鳳梨！ 」圖／擷自AIT臉書



加拿大駐台北貿易辦事處在臉書上用中文發貼說，「在加拿大辦事處，我們喜歡披薩上的鳳梨，尤其是來自台灣的鳳梨！」。圖／擷自加拿大駐台北貿易辦事處AIT挺鳳梨。