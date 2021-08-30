2021.8.26喀布爾恐怖攻擊爆炸案當中喪生的13名美軍遺體，8.29送回美國，總統拜登與第一夫人親自前往迎接。圖／擷自公視新聞影片

上星期四喀布爾恐怖攻擊爆炸案當中喪生的13名美軍遺體，週日送回美國，拜登總統與第一夫人親自前往迎接。在阿富汗的美軍持續進行撤離任務，同時打擊發動恐怖攻擊的伊斯蘭國呼羅珊分子。

拜登總統8月29日前往特拉華州的空軍基地（Dover Air Force Base），迎接在喀布爾恐怖攻擊當中喪生的13名美軍遺體。一同去迎接遺體的還有國防部長奧斯丁與多位軍方高官，包括布林肯國務卿等其他官員則在一旁觀禮。

白宮週日發出最新的撤離數字：從8月28號清晨3點到8月29號清晨3點，已撤離約2900人，共出動32架軍機（26架C-17運輸機，6架C-130運輸機），9架包機。從8月14號起已撤離約11萬4400人，從7月底起已撤離約12萬人。

與此同時，美軍持續進行打擊伊斯蘭國的行動。上週四發生恐怖攻擊之後，拜登總統說他要追獵伊斯蘭國分子，並且要他們付出代價，之後美軍28號空襲，殺死一名涉案的伊斯蘭國成員。美國中央指揮部發言人爾本（Bill Urban）星期天宣布美軍在喀布爾進行了第二次無人機攻擊任務，消滅了伊斯蘭國呼羅珊ISIS-K對卡爾扎伊機場的立即威脅。

塔利班發言人卡瑞米（Bilal Kareemi）在接受美國電視台CNN訪問時譴責美國的作法，他說「攻擊他國領土的行為是不對的」，並說美國行動前應該先知會塔利班。

美國國務卿布林肯與中國外交部長王毅週日通話，根據美國國務院的聲明，兩人談了國際社會必須要讓塔利班遵守讓阿富汗人與外國人能自由通行的承諾。