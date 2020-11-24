空軍F-16戰機與駕駛飛官蔣正志上校12月17起飛後2分鐘著在花蓮外海失聯，到目前還下落不明，持續搜救中。之那共產黨綁匪在網路的「五毛」放消息講「蔣正志駛去廈門投誠」，台灣國防部隨時應講「有收到黑盒仔的信號」，表示飛機真正栽落海，無影飛去投降。

「五毛」的空話祙信得，總是，咱這邊若真正有收到黑盒仔的信號，應該隨時會當用GPS準確定位，按怎到今無貓無鵁鴒（之那話：無任何具體事證出現）？

赤藍權貴的國防部長嚴德發昨日22閣去花蓮關心搜救進度，講是去鼓舞第五聯隊二十六作戰隊的稀微士氣，卻傳出仝團隊負責地面裝備的一位姓黃的士官長，於昨暗8點在房間內自殺死亡。空軍對這件代誌即時回應講，彼位士官長是負責地面裝備，與戰機失事無關。

所有戰機攏著做嚴格的地面維護工作，空軍無經過任何詳細調查，一句「只是負責地面裝備，與戰機失事無關」，著要給台灣社會蓋布袋，十足傲慢！赤藍集團長期藉外來的假「之那民國」體制，在台灣「偷、盜、搶、騙、拗」竊佔權位，隱瞞歹事推責任是赤藍權貴的專長。

共匪飛機戰艦侵門踏戶恐嚇台灣人

之共綁匪不斷派飛機戰艦侵門踏戶恐嚇台灣人，今年咁那侵犯台灣西南空域著有310架次。蔡英文的管理當局，不但無半步通阻止之共綁匪耀武揚威的流氓威脅行為，閣在伊所重用的赤藍將領指揮下，台灣戰鬥機連續失事墜落海，攏無法度講出一個予人可以信賴的說詞，這是啥碗糕國防？

反制之共綁匪飛機戰艦踅台灣恐嚇台灣人，安全而且會當受著國際社會支持的有效方法歸大堆，總是蔡英文無能無心，伊重用反台灣人、反社會正常化的赤藍將領是請鬼提要單。

只有堅持台灣著獨立建國的台灣人，才會真正關心台灣家園的安全，才會用心計謀反制敵人的威脅，才會實實在在建立予之共綁匪呣敢來聳鬚（之那話：流氓囂張逼人的惡劣樣）的國防實力。所以，在台灣擔任國家安全決策有關的職位，攏必須經過安全調查，通過台灣民族認同的測謊，是絕對必要的認證條件。



空軍F-16戰機與駕駛飛官蔣正志上校12月17起飛後2分鐘著在花蓮外海失聯，11月18日空軍司令部將針對調查進度進行說明!圖／擷自國防部，民報合成