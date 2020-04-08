國衛院與國防醫學院預防醫學研究所今天共同舉辦新型冠狀病毒快篩試劑雛形說明會，預計15分鐘內就有結果，最快在3個月內上市。

國衛院表示，國家衛生研究院（國衛院）與國防醫學院預防醫學研究所（國防醫學院預醫所）共同合作，利用過去抗SARS病毒抗體為基礎，挑選出可辨識新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的抗體，投入新型冠狀病毒快篩試劑的開發工作。

國衛院指出，目前所開發的雛型已能辨識實驗室培養之新型冠狀病毒棘蛋白(spike protein)。如下圖所示，當滴入檢體後，測試線與對照線皆會顯現，也就是呈現二條線時判定為陽性；如果只有呈現一條線（對照線）時，則判定為陰性。整個測試時間，預計可在15分鐘內完成。

國衛院說，初步結果顯示此快篩試劑雛型，對其他類型的人類冠狀病毒(OC43、229E、NL63)、腺病毒、呼吸道融合病毒、A型流感病毒(H1N1、H5N1、H7N9)等呼吸道相關病毒及腸病毒(EV71)，都不會有交叉反應。

國衛院徵求具備快篩試劑研發生產製造相關經驗的上下游廠商，並進行技術移轉。期盼接棒廠商能快速完成產品之後續開發，讓新型冠狀病毒快篩試劑即早上市，盡快投入防疫的前線工作。

國家衛生研究院院長梁賡義則說，食藥署因應疫情啟動了專案製造流程，這兩個學研單位與廠商將產品優化後，不用等到臨床數據，就可量產與使用，預計這項產品最快能於3個月內上市。