作者指出，正名運動非常困難，但是有心就有力；Chinese Taipei 就是中國台北，是威權統治時代中國共產黨和中國國民黨聯合起來壓制台灣人民所留下來的。示意圖／擷自總統府flickr，民報合成

給我台灣隊！我不要中國台北隊！

什麼是Chinese Taipei ？台灣民眾不要再繼續自欺欺人了！Chinese Taipei 就是中國台北，這個名稱是威權統治時代中國共產黨和中國國民黨雙方相互鬥爭，但雙方又聯合起來壓制台灣人民所留下來的。

沒錯！正名運動非常困難，但是有心就有力；最怕的是，如果麻痺了，覺得這樣也無所謂，反正體育歸體育，政治歸政治，那就永遠不可能有所改變；名稱如果不重要，那麼中共為什麼那麼在乎名稱？名稱如果不重要，那麼中國隊直接改名為俄羅斯北京隊或美國北京隊，豈不更能體現奧運追求世界一家的精神？

孔子說必也是正名乎！名不正則言不順！台灣人民如果覺得中國台北隊也很可以，那吾輩也只能仰天長嘯！

以台灣為名 名正言順

一件事情也不要覺得困難就放棄而不去努力！畢竟有志者事竟成；天道酬勤，我國即將以台灣代表處的名稱在立陶宛首都維爾紐斯設立外交使館；沒有什麼是不可能，台灣駐外單位如果能更名為台灣大使館最好，更名為台灣代表處也很可以，這只是天經地義、名符其實、名正言順！

美國眾院通過的《老鷹法案》中的《台灣外交檢討法案》提議將台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」；加拿大正審議的《加台關係框架法》提議將原本的台北經濟文化代表處改名為「台灣代表處」；希望這只是開端，美國、歐盟和日本等幾個民主國家先開始，其他國家慢慢跟進，如果許多國家都這樣做，中共的戰狼外交也只能叫囂而已。

只要是對的事情，就永遠不要放棄希望和努力。