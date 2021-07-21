給我台灣隊！我不要中國台北隊！
什麼是Chinese Taipei ？台灣民眾不要再繼續自欺欺人了！Chinese Taipei 就是中國台北，這個名稱是威權統治時代中國共產黨和中國國民黨雙方相互鬥爭，但雙方又聯合起來壓制台灣人民所留下來的。
沒錯！正名運動非常困難，但是有心就有力；最怕的是，如果麻痺了，覺得這樣也無所謂，反正體育歸體育，政治歸政治，那就永遠不可能有所改變；名稱如果不重要，那麼中共為什麼那麼在乎名稱？名稱如果不重要，那麼中國隊直接改名為俄羅斯北京隊或美國北京隊，豈不更能體現奧運追求世界一家的精神？
孔子說必也是正名乎！名不正則言不順！台灣人民如果覺得中國台北隊也很可以，那吾輩也只能仰天長嘯！
以台灣為名 名正言順
一件事情也不要覺得困難就放棄而不去努力！畢竟有志者事竟成；天道酬勤，我國即將以台灣代表處的名稱在立陶宛首都維爾紐斯設立外交使館；沒有什麼是不可能，台灣駐外單位如果能更名為台灣大使館最好，更名為台灣代表處也很可以，這只是天經地義、名符其實、名正言順！
美國眾院通過的《老鷹法案》中的《台灣外交檢討法案》提議將台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」；加拿大正審議的《加台關係框架法》提議將原本的台北經濟文化代表處改名為「台灣代表處」；希望這只是開端，美國、歐盟和日本等幾個民主國家先開始，其他國家慢慢跟進，如果許多國家都這樣做，中共的戰狼外交也只能叫囂而已。
只要是對的事情，就永遠不要放棄希望和努力。
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