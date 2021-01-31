

圖／擷自典藏台灣網站

洪約白，1899年出生於日治時代高雄州，其父洪老義為虔誠基督徒。洪約白自小聰穎，成績優異，1926年畢業於總督府醫學專門學校，後來在潮州開業初稱三美醫院，後改名為同仁醫院，因醫術高明病患日增，同仁醫院成為地方知名醫院。洪約白除行醫之外也熱心參與公共事務，曾任潮州醫師公會理事長，也因受民眾擁戴成為抗日運動的地方領袖。1940年代日治末期，日警特高誣陷南台灣的社會菁英，製造鳳山事件、東港事件，以台灣抗日人士勾結美國意圖推翻日本統治為由，大事逮捕抗日運動者，當時南部地區被捕者多達四、五百人，高雄的郭國基、東港的陳江山、鳳山的吳海水……等都和洪約白一樣被列為領導者而被捕下獄。

二次戰後，1946年洪約白受民眾支持當選為全台三十位省參議員之一，可見其當時名望和人氣。豈料隨後1947年的228事件成為洪約白的大災難。228事件發生時，台灣各地有名望的意見領袖和醫師受難的不計其數，當時省參議會中王添灯、林連宗兩位被殺害，而被捕的有郭國基、林日高、洪約白、馬有岳，被通緝的有顏欽賢、蔣渭川、韓石泉。洪約白當時被誣陷為共產黨員，被抓入獄後，他的家人還被騙說可以花錢消災，家人遂典賣田園、家產，仍無法使其獲釋；後來同是參議員的郭國基獲釋後鼎力相救才被釋回。但1948年1月14日台灣省參議會又發文給已遭解職的洪約白，要他繳還省參議會的證章，可見當時威權統治對台籍最高民意代表的迫害是不遺餘力。228事件之後戒嚴，白色恐怖期間，洪約白仍不堪情治單位的騷擾，曾一段時間躲在鄉下的香蕉園，藏身於古井中，靠著田園中的平埔族工人照顧生活，對於這位名聞鄉里廣受病患稱譽的潮州名醫來說真是情何以堪，洪約白家族受此迫害，從此對政治噤聲，其後代也絕不再涉入政治！

洪約白有子女四人，其中兩位是醫師，長子洪振仁為婦產科名醫，次子洪啟仁是心臟外科名醫。洪啟仁在台大醫院是傑出外科教授，培養許多優秀學生，曾主持台灣首例連體嬰忠仁、忠義的分割手術，後來又出任新光醫院創院院長。洪約白妻子葉金蘭是馬偕牧師愛徒葉順的女兒，夫妻皆是虔誠基督徒，逝世後葬於高雄覆鼎金的家族墓，是金字塔造型，上有十字架，融合了台式墓碑、日式家族墓、埃及金字塔及教堂尖頂的多元文化，頗具特色！

陳永興醫師敬邀

《台灣醫界人物百人傳》新書發表會暨「台灣醫界與228」專題演講

陳永興醫師一輩子都在尋找對台灣最大影響與貢獻的工作，並做突破性的發展——1987年推動228和平日，開放台灣人受白色恐怖禁錮的心靈；2014年籌辦《民報》，讓更多民主、自由的觀念能夠有一個發表交流的平台；2020年8月出版《我的人生交響曲：陳永興七十自述》紀錄台灣這五十年來的民主運動史。他又積極整理這本《台灣醫界人物百人傳》，讓年輕世代能夠認識醫界前輩的努力、奉獻、事蹟、遭遇或冤屈。

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陳永興醫師 簡介

1950年出生於高雄，高雄醫學院畢業，美國柏克萊大學公衛碩士。曾任國大代表、立法委員、高雄市衛生局局長、國策顧問，並曾任職於台北市立療養院台北醫學院精神科、高雄市立聯合醫院與凱旋醫院院長、羅東聖母醫院院長。現任門諾基金會董事長、民報文化藝術基金會董事長。長期關心醫療發展及弱勢權益，以及台灣地位等議題，在醫學與人權公益領域持續奮鬥。著有《天公疼憨人》、《山地服務在霧台》、《台灣醫療發展史》、《台灣醫療傳奇人物》、《堅持到底：真愛永遠沒有看破的一天》、《我的人生交響曲：陳永興七十自述》……等二十本書。