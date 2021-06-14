作為養雞戶第三代，張何男從小就幫忙餵飼料、清理雞舍，對養雞工作相當熟悉。繼承家業後自創品牌，以差異化策略培育雞隻，肉質鮮美、風味獨特，深受餐廳與米其林主廚的喜愛。圖／林冠良

踏入位於新屋的養雞場，一大片農田與雞舍相映成趣，張何男在門口熱情地迎接，細框眼鏡和襯衫帶出的斯文氣息，和他黝黑膚色與腳上雨鞋的雞農裝扮，顯得格外相襯。在這超過40年歷史的雞舍，張何男不僅想延續家業，更想將這「美味」推廣出去。

繼承家業 隨時代轉型創新

畢業自工業設計系的張何男，原先在家具業工作，回想起童年在家裡幫忙養雞，當時覺得辛苦，但在30多歲時，他滿懷衝勁，想要開創自己的事業，於是決定回新屋區老家，打算接續自爺爺手上傳承下來的養雞事業。

說來也是種命中注定，回家沒多久，張何男才得知父親生病，更堅定了他要接班分攤重擔的念頭。只是時代轉變，現在直接購買活雞宰殺烹調的顧客數已經大幅降低。張何男清楚勢必得走向販賣分切肉品的路線，於是創立了自有品牌「竹地雞」，主打專門培育優質的肉品來切入消費市場。幾年努力下來，養雞場的利潤大都來自分切肉品。

研發飼料 增添竹地雞風味

張何男口中的竹地雞，其實就是市場上所稱的竹北仿雞，這個雞種始於客家庄，多半集中在桃園、竹北一帶飼養，飼養期間至少要16至20週，與黑羽、紅羽或黃金等其他土雞種類相比，飼養時間將近3倍以上。肉品風味也因此得以隨著時間累積，而精心調配的飼料，則讓竹地雞肉質細緻緊實富含嚼勁，吃起來口味更加豐富、清甜與爽口。

「我們做了試驗，過去曾餵食過苦茶油，現在也有讓雞隻吃橄欖油，讓竹地雞肉內含的油脂風味有不同的層次。」張何男也提到，餵食竹地雞的飼料全是自己調配，使用了新鮮亞麻仁、台灣本地玉米、黃豆與非基改榖物，讓竹地雞不只吃好油，更是吃好料。



下午氣溫稍涼，張何男會放出雞隻到一旁的草地覓食、活動。圖／林冠良

主動出擊 讓美味廣為流傳

過去在家具業的工作經驗，讓張何男明白必須以差異化路線來經營品牌，「竹地雞飼養時間長，成本自然比其他雞種高，不可能和別人削價競爭。」於是張何男主動出擊，積極參加食品展、小農市集，透過與客人的面對面接觸，瞭解市場需求，也累積相關人脈。



與市售飼料相比，張何男自行調配帶有自然草味的飼料，讓竹地雞吃得更有保障。圖／林冠良

他清楚記得在某次參加台北的農特展，對面魚販吃了一口竹地雞後讚不絕口，於是主動牽線介紹百貨業，讓竹地雞成功打入百貨市場，之後更獲得米其林星級餐廳青睞，將這項食材選為店內指定用料。

「說穿了我是放不下爺爺、爸爸經營這麼久的養雞事業。」繼承家業至今，張何男說自己的初衷很單純，就是對長輩、對竹地雞富有情感，也希望自己從小到大所品嚐的幸福美味，能讓更多人一起品嚐。



除了培育雞隻，張何男的畜牧場也產「雞婆蛋」。圖／林冠良



張何男會仔細地檢查蛋殼是否有裂紋，為雞蛋品質把關。圖／林冠良

※本文轉載自 《桃園誌》No：72