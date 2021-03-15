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【影音】身高95公分 右昌國中「小巨人」烏士賢敲出精彩生命樂章

 2021-03-15 17:16
身高只有95公分，右昌國中二年級學生烏士賢以太鼓表演拿得全國心智障礙者才藝大賽音樂比賽第一名。(圖/高市教育局)
身高只有95公分，右昌國中二年級學生烏士賢以太鼓表演拿得全國心智障礙者才藝大賽音樂比賽第一名。(圖/高市教育局)

身高只有95公分，右昌國中二年級學生烏士賢，出生就有軟骨發育不全症(俗稱侏儒症)，但個性樂觀開朗，克服身體障礙，去年他以太鼓表演拿得全國心智障礙者才藝大賽音樂比賽第一名，上週並且主動參與全校的大露營，現場他載歌載舞，讓全校師生都深受感動；同學說他個子小，卻是右昌國中的「小巨人」。

烏士賢同學雙親已故，母親在他國小六年級時離世，身高僅有95公分的他，因為身體的限制，讓他並不擅長任何運動，國小時就有參加校內賽跑比賽，雖然別人的一步，是他的三步，但他都勇於嚐試，也參與過攀岩等，尤其喜愛音樂，更是打的一手好太鼓。

個子不高，四肢較短小，練習太鼓他要比別人更為辛苦，太鼓與鼓棒對來說都太大，他要花更多時間練習，鼓棒掉了再拿，要打到完美為止，但也讓他找到自己最喜歡的興趣，去年11月他帶領同學參加全國心智障礙者才藝大賽，就以太鼓敲出精彩的生命樂章，奪得團體組第一名，擁抱生命不受限，他的故事也成為師生最難能可貴的生命教育。

從小他就告訴自己，要勇敢克服面臨的任何困難，因此本月10日學校舉行露營隔宿活動時，他第一時間就決定報名參加。受限於身體因素，黃永璋校長不斷關心烏士賢參與情，也要求將各項細節確認無礙，讓友善校園能夠落實在每位右中學子的身上。

在三天兩夜的露營活動中，尤以童軍分站行進的隊伍當中，烏士賢嬌小的身影，邁開急促的步伐，努力地跟上學生實地體驗團體生活，讓他得到師生讚同，在班導師與同學全力支持與陪伴，及活動教官細心地帶領之下，讓他可以盡情的融入活動，烏士賢也展現高度的團隊精神，順利完成所有露營課程的挑戰。

「我看到士賢認真盡力參與每個課程，而且他可以跟一般人一樣完成挑戰，只是會花費多一點的時間。」同班的尹呈同學說，同時也期許士賢能夠繼續樂觀面對他的人生。祥愷同學則對營火舞的練習留下深刻的印象，「營火晚會表演節目的舞蹈，有些動作對他而言有相當難度，但士賢依然努力學習，不輕言放棄。」

正向開朗的士賢說，感謝老師與同學的陪伴，這是一段非常珍貴的回憶，「三天的活動中，我變得更積極、更獨立，雖然媽媽沒有辦法陪在我身邊，但是我想跟她說，『媽媽，我很努力了』，希望媽媽在天上可以快樂。」

烏士賢努力的學習態度與積極參與的模樣，學校也在露營結訓典禮中，由校長黃永璋特別頒發「全方鷹雄」特別獎獎狀、獎學金，鼓勵烏士賢同學未來能築夢翱翔，擁抱生命不受限。

黃永璋校長也肯定烏士賢同學克服身體障礙，時時懷抱熱情與開朗，勇敢面對人生不同的挑戰，表示學校經常舉行多元活動，提供學生展現的舞台，讓學生在不同的環境中探索自我，展現個人才能。

右昌國中的同學們在這次隔宿露營中表現優異，不僅將在學校所學的童軍教育展現無遺，更在3天2夜的活動中，對烏士賢同學給予各項的協助，展現右昌國中責任感與團隊精神。

 

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