身高只有95公分，右昌國中二年級學生烏士賢，出生就有軟骨發育不全症(俗稱侏儒症)，但個性樂觀開朗，克服身體障礙，去年他以太鼓表演拿得全國心智障礙者才藝大賽音樂比賽第一名，上週並且主動參與全校的大露營，現場他載歌載舞，讓全校師生都深受感動；同學說他個子小，卻是右昌國中的「小巨人」。

烏士賢同學雙親已故，母親在他國小六年級時離世，身高僅有95公分的他，因為身體的限制，讓他並不擅長任何運動，國小時就有參加校內賽跑比賽，雖然別人的一步，是他的三步，但他都勇於嚐試，也參與過攀岩等，尤其喜愛音樂，更是打的一手好太鼓。

個子不高，四肢較短小，練習太鼓他要比別人更為辛苦，太鼓與鼓棒對來說都太大，他要花更多時間練習，鼓棒掉了再拿，要打到完美為止，但也讓他找到自己最喜歡的興趣，去年11月他帶領同學參加全國心智障礙者才藝大賽，就以太鼓敲出精彩的生命樂章，奪得團體組第一名，擁抱生命不受限，他的故事也成為師生最難能可貴的生命教育。

從小他就告訴自己，要勇敢克服面臨的任何困難，因此本月10日學校舉行露營隔宿活動時，他第一時間就決定報名參加。受限於身體因素，黃永璋校長不斷關心烏士賢參與情，也要求將各項細節確認無礙，讓友善校園能夠落實在每位右中學子的身上。

在三天兩夜的露營活動中，尤以童軍分站行進的隊伍當中，烏士賢嬌小的身影，邁開急促的步伐，努力地跟上學生實地體驗團體生活，讓他得到師生讚同，在班導師與同學全力支持與陪伴，及活動教官細心地帶領之下，讓他可以盡情的融入活動，烏士賢也展現高度的團隊精神，順利完成所有露營課程的挑戰。

「我看到士賢認真盡力參與每個課程，而且他可以跟一般人一樣完成挑戰，只是會花費多一點的時間。」同班的尹呈同學說，同時也期許士賢能夠繼續樂觀面對他的人生。祥愷同學則對營火舞的練習留下深刻的印象，「營火晚會表演節目的舞蹈，有些動作對他而言有相當難度，但士賢依然努力學習，不輕言放棄。」

正向開朗的士賢說，感謝老師與同學的陪伴，這是一段非常珍貴的回憶，「三天的活動中，我變得更積極、更獨立，雖然媽媽沒有辦法陪在我身邊，但是我想跟她說，『媽媽，我很努力了』，希望媽媽在天上可以快樂。」

烏士賢努力的學習態度與積極參與的模樣，學校也在露營結訓典禮中，由校長黃永璋特別頒發「全方鷹雄」特別獎獎狀、獎學金，鼓勵烏士賢同學未來能築夢翱翔，擁抱生命不受限。

黃永璋校長也肯定烏士賢同學克服身體障礙，時時懷抱熱情與開朗，勇敢面對人生不同的挑戰，表示學校經常舉行多元活動，提供學生展現的舞台，讓學生在不同的環境中探索自我，展現個人才能。

右昌國中的同學們在這次隔宿露營中表現優異，不僅將在學校所學的童軍教育展現無遺，更在3天2夜的活動中，對烏士賢同學給予各項的協助，展現右昌國中責任感與團隊精神。