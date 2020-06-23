美國國務卿蓬佩奧說，11月將有另一場世界衛生大會，美國認為讓台灣參加這個大會不僅合適而且「非常有用」。

蓬佩奧上星期五（6月19日）在哥本哈根的民主峰會上說，外界普遍理解，包括美國在內，許多國家都付出努力希望讓台灣政府至少能以觀察員身份參與最近的世界衛生大會（WHA），「11月還有另外一場大會排定舉行」，美國認為，「讓台灣參加不僅適當，而且更重要的是非常有用。」

美國國務院亞太媒體中心（US Asia Pacific Media Hub)星期一（6月22日）在推特上轉發了蓬佩奧這段關於台灣的講話。

蓬佩奧說，台灣有許多知識，他們在應對這次新冠病毒上做得「非常、非常好，他們有高端技術及高端製藥能力、高端科學家。」美國認為，讓台灣參加世界應對持續中的大流行的對話將會十分有用。

蓬佩奧在演說後的問答環節時，針對香港國安法的問題及美國如何應對北京當局可能的做法時提到，中國如何對待香港，台灣人民也在密切注視中。主持人前北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）接著說，大家都一致認為台灣是一個民主燈塔，與大陸的共產黨中國形成鮮明的對比。西方國家還能如何為捍衛台灣民主做更多？「難道台灣不應該被允許加入世界衛生組織或其他國際組織嗎？」

蓬佩奧除了表態支持台灣參加11月的世界衛生大會還說，美國有一套清楚的政策，儘管依據不同的人可能算法不同，但那些政策回溯到1990年代早期應該是一個合理的算法，「川普總統一直都遵守那些承諾，也會持續這麼做。它們規範的很清楚，我們也會持續遵守它們。」

台灣政府對蓬佩奧的支持表示感謝，台灣外交部在一個推文中稱，台灣「願意也能夠與世界衛生組織的成員國分享『台灣模式』，合作、友誼與團結是管控新冠肺炎（COVID- 19）及實現全人類健康的關鍵。」

蓬佩奧在會中對中國提出諸多批評，包括中國對新冠肺炎疫情的處理以及他上周和中共政治局委員楊潔篪會談中，關於北京當局在香港、西藏、新疆、印度，以及在菲律賓、馬來西亞、印尼和越南經濟區正在做的事情，還有對澳大利亞要求調查中國處理新冠疫情一事的脅迫，他說，在兩人6小時的討論中，他一再強調的最根本重點就是，「我們正在看的是行動。光是聽中國共產黨在說什麼已經不夠。我們可以看到他們的行動。」

對於蓬佩奧在哥本哈根關於中國的講話，中國政府認為這是「無端指責」、「挑撥其他國家同中國的關係」，中方對此堅決反對。

中國外交部發言人趙立堅星期一說，蓬佩奧的說法「暴露其根深蒂固的冷戰思維和意識形態偏見」，他在國際社會「沒有市場」。