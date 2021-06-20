韋蘺若明表示，自己有很多構想中的創作主題，總覺得時間不夠用。圖／林冠良

韋蘺若明以富有人情與溫度的《送葬協奏曲》，拿下2020年日本外務省第14屆日本國際漫畫賞最優秀賞，是台灣首位獲得此項殊榮的漫畫家。

小時候家人因為工作關係時常不在家，動畫與漫畫成了韋蘺若明童年最喜歡的消遣，在充滿想像力的動漫國度，她找到了自己的烏托邦，也勾勒出她往漫畫領域發展的藍圖。

幼時薰陶 確立生涯職志

「從小就是什麼動畫、漫畫都看，也非常憧憬這種用圖像說故事的表現方式。」韋蘺若明笑著說，自己原本的志向是想製作圖像與聲音兼具的動畫，但國中時發現動畫需要許多人協力才能完成，而偏好獨立作業的她，將目標轉向漫畫家。

然而想當漫畫家，韋蘺若明卻有著一段不知如何做起的迷惘階段。學生時期的她，雖然出於興趣與理想，不停地揮筆臨摹、練習繪圖，但也一度因為繁重的課業而塵封起這個夢想。所幸出社會後認識同樣想當漫畫家的朋友，才重新燃起熱情，開始參加比賽、在網路上發表作品，並獲得手機漫畫平台青睞，正式以漫畫家身分，連載自己的作品。

好奇心發想 探索生命議題

韋蘺若明工作日平均投入漫畫創作10小時，包含寫劇本、分鏡構圖及繪製漫畫等，對她來說，在創作的過程中，最需要動腦的就是構思劇情，她時常從生活中擷取靈感，並內化在自己的作品。「我的工作是畫出有趣的漫畫，而從漫畫中可以體會什麼，則需要讀者自己去感受。」她認為她的漫畫，並不需要賦予它們什麼特別意義，只要故事有趣、能讓大家看懂，讀者一定也能享受其中的樂趣。



《送葬協奏曲》描述初入葬儀社新人的故事，韋蘺若明將許多實際採訪內容融入其中；在「我的寶貝」章回頁中，探討罕見疾病病童家屬是否接受安寧緩和醫療的議題。圖／擷自大人的漫畫社臉書

提起作品《鬼要去哪裡？》、《送葬協奏曲》，韋蘺若明表示，她從小就怕鬼、也怕屍體，但害怕反而讓她產生好奇，決定藉由漫畫來探索這些題材。「我設想鬼魂、死者都有各自的遭遇，透過漫畫情節幫他們道出過往。」在她眼中這些都是有趣的內容，為了加深作品的質量與溫度，她也進行葬儀社實地訪問，並以不同於恐懼的角度，切入鬼怪與生死主題。

結合家鄉興趣 繪出所愛

在韋蘺若明的作品中，不難看出「家」的影子，她不經意的將這個元素放入作品，是因為對「家」有著深刻的體認。她口中說的「家」，不只是家庭，更包含從小生長到大的桃園。「我超愛桃園的，如果有住在外縣市的朋友覺得生活不順、環境不好，我都會叫他們搬來桃園。」一提到桃園，韋蘺若明語調輕快上揚，過去她曾因為求學與工作離鄉多年，回家鄉後想再重拾這片土地的美好。

前陣子桃園市政府與日本在台交流協會共同展出「漫遊桃園—台日友情插畫展」，韋蘺若明受邀為「台日友好簽繪」繪製了《樂天桃猿》與《樂天girls》兩幅插圖，蒐集素材的同時也讓她迷上棒球運動。總是把生活中所見所聞畫入作品中的她，或許哪天，家鄉桃園與棒球，也會隨著筆下的故事情節與人物發展而活躍紙上。



韋蘺若明於2021年4月在桃園舉辦的台日友情插畫展中，為蔡英文、鄭文燦及日本駐台代表泉裕泰畫的肖像畫。圖／擷自韋蘺若明臉書

※本文轉載自 《桃園誌》No：72