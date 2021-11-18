民進黨全國黨代表大會11月14日天通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，直轄市長人選由民進黨主席蔡英文徵召，經中執會通過提名；非直轄市部分，爭取連任縣市人選由黨主席提名經中執會通過後徵召、非執政縣市則經徵詢或協調後產生單一人選，由黨主席提名經中執會通過後徵召；執政已屆滿縣市辦理提名初選。

以上看不懂沒關係。簡單說意思就是：民進黨只留人口最少的三縣市當作初選的樣板，其他所有縣市、包括六都在內，候選人由蔡英文決定。

尊貴的您只要把「條例」新聞中的民進黨換成中國共產黨，民進黨的全代會，民進黨中執會換成相對應的中國共產黨的會或會議，就懂我為什麼說蔡英文「完勝」習近平了；因為即使在中國共產黨的獨裁下，在江、胡、習總書記時，都還有黨內非當權派系在擔任省委書記、市委書記、省長、市長啊！哪像蔡英文控制下的民進黨，全大會代表、中執委屁都不敢放一聲，把所有權力都讓給蔡英文一人；「只要你是民進黨黨員，沒有蔡英文首肯就當不了縣市首長」！

給美國漏氣出醜的小霸王

蔡英文這樣「被授權」，套在美國的體制上，就等於美國的民主黨人沒有拜登總統同意，就當不了州長與市長。假如拜登這樣被授權，美國就變成世界民主的笑話、當然也對抗不了中國共產黨，當然美國保護下的台灣很快就變成中國的殖民地。假如拜登這樣做會是笑話，那蔡英文這樣做就是給美國出醜的「虎霸母」，怎能不是笑話？

近年來因為中共的失策，使得世界的民主國家因為價值的不同，比較挺台灣；他們挺台灣的最堂皇的理由是：「台灣是一個充滿活力的民主（a vibrant democracy）」。遺憾的是，「充滿活力的民主」的執政黨員要選公職卻必須黨主席點頭；這顯然是個既沒有活力、更沒有民主。假如世界各民主國家清楚這種狀況，那台灣除了成為笑柄，當然也會加速腐蝕台灣存在的價值，大大減損民主國家公職與民眾對台灣的支持。美國人還有什麼理由犧牲生命，保衛虎霸母和她的政權？這是蔡英文「被授權」對台灣最大的傷害。真夭壽！

觀察蔡英文奪（台灣人民的）權的過程，我對台灣民主生活的將來是悲觀的。蔡英文收買或控制了媒體，使得台灣媒體只剩兩種：一種是替蔡宣傳的媒體，一種是蔡不敢隨便亂碰的親中媒體，所謂的獨立媒體已經幾乎消失殆盡。蔡英文統治之下，台灣人民已經不能用和平的方法公投決定自己的前途；蔡英文主導公投與選舉脫鉤，使得實質上連公共政策也不能公民投票。而現在連執政黨員要選縣市首長都需要蔡英文首肯了！

蔡英文，饒了台灣吧！

執政黨員要選縣市首長要蔡英文首肯的另層意義是：蔡英文的權力可以下達到縣市政府的基層；這是蔡權力增廣與加深一面。在時間方面，因為蔡一人可以決定直轄市首長候選人，蔡英文等於可以操縱民進黨的以後總統候選人；在抗中保台的情勢下，其實就是由蔡來指定或過濾以後的總統人選。

以蔡英文的奪權軌跡看，假如本文只寫到這裏，那是太看輕蔡英文了。黨內政治權力不如蔡英文完整、又比蔡英文大三歲的習近平都可以尋求修法連任總書記了，蔡英文當然也可能隨意修改已無尊嚴的民進黨黨章，在新總統上任時續任黨主席，實行以黨領政。

在蔡英文與蔡英文傳人的統治下，台灣人的民主與自由會漸漸流失，逐漸不適合自由台灣人的生活與居住。當台灣的民主與自由沉淪到與中國同一水準的那一天，世界有哪一國家還會支持台灣？台灣人還會在乎虛有其表的「獨立自主」嗎？到時，投降中共當然是第一選項，至少可以避免一場已完全無意義的戰爭浩劫！

蔡英文，饒了談台灣吧！