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每日國際焦點

衣索比亞湧向蘇丹難民增加至2萬人。提格雷承認向厄立垂亞首都阿斯馬拉機場發射火箭彈。厄立垂亞據傳已經出兵。難民表示厄立垂亞方開砲往提格雷轟炸。提格雷稱為報復衣索比亞空襲，發射兩枚飛彈攻擊衣國目標。

以色列於15日火速推出東耶路撒冷敏感地帶的移居計畫，將建造1257棟房屋，趕在川普任期內進行。

西撒哈拉波利薩里奧陣線稱與摩洛哥之間的停火已結束。

伊朗出兵砲擊東北邊境反抗軍。

印度

否認巴基斯坦指控資助巴基斯坦國內民兵。

排燈節大量違法使用鞭炮慶祝，使得北印度發生嚴重霧霾。

菲律賓

梵高颱風造成67死，12失蹤，2.6萬戶被毀。

阿爾察赫

停火協議中要交給亞塞拜然的地區，亞美尼亞人燒毀房屋，進行焦土策略。

普丁要求亞塞拜然必須好好維護接收地區的基督教聖殿。

亞美尼亞

宣稱阻止一場暗殺總理的政變行動。

喬治亞

首都提比里希數千人抗議大選不公。

塞浦路斯

土耳其總統艾爾段訪北塞浦路斯，主張兩國解決方案。

尼加拉瓜、宏都拉斯

颶風約塔即將登陸。

衣索比亞

湧向蘇丹難民增加至2萬人。

提格雷承認向厄立垂亞首都阿斯馬拉機場發射火箭彈。厄立垂亞據傳已經出兵。難民表示厄立垂亞方開砲往提格雷轟炸。

提格雷稱為報復衣索比亞空襲，發射兩枚飛彈攻擊衣國目標。

西衣索比亞發生槍擊屠殺案至少34死。提格雷戰事使得衣索比亞境內族群衝突升級。

西撒哈拉

波利薩里奧陣線稱與摩洛哥之間的停火已結束。

以色列

於15日火速推出東耶路撒冷敏感地帶的移居計畫，將建造1257棟房屋，評論家認為是要趕在川普第一任期內進行。

伊朗

出兵砲擊東北邊境反抗軍。

福和會官方網頁：www.fratwn.org