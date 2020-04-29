期待年輕人投入政治社會改革

太陽花學運是台灣年輕人投入政治、社會改革重大的里程碑，我能在退休之前看到台灣社會的新希望，當然就想說能盡量支持這些年輕人，特別是「時代力量」這個年輕人的新政黨！從他們成立開始，我就很積極幫他們募款，也協助他們設立地方黨部，例如在宜蘭、高雄市這些我較熟的地方，我就會找些朋友幫忙，希望他們在地方拓展基礎。我認為黃國昌是一個表現最優秀值得肯定的立法委員。他在立法院四年問政質詢，我深覺他是最用心的立委，每次的問政質詢都「言之有物」，而非胡亂批評或刁難政府官員。特別是在揭發政府單位的弊案，如兆豐案、高雄慶富案、或其他金融機構弊案，還有2019年最出名的總統座機走私香菸案。總統蔡英文出國訪問回來竟然出現國安人員走私菸，這說來是天大地大的事。黃國昌不但掌握證據還實際到機場抓到載運走私菸的車，講起來，這樣的立委對台灣有很大的貢獻。因為這樣的揭弊行動會得罪許多人，甚至得罪國安人員，在過去專制獨裁時代若像他這樣勇於揭弊，生命常常要面對危險。

雖然今日台灣已較開放，但我相信既得利益階層或有弊案牽涉到的人一定會有反彈，他們會想盡辦法報復或阻擋。所以，一定會面臨很大的壓力，也會引起不同的聲音，但我發覺黃國昌委員很堅持原則。「時代力量」其他立委在立法院四年的表現我也非常肯定，因為他們都沒有和財團掛勾。例如遠東集團在花蓮的亞泥採礦已超過三十年時間，礦權已經到期截止，理論上需要重新做環境影響評估針，才能確定是否能展延礦權。當地原住民與環保團體當然反對亞泥繼續挖山，所以要求政府要重做環評。但遠東集團財力雄厚，就收買立法委員，不管國民黨、民進黨、親民黨……很多立委都收了他們的錢。有的一百萬，有的兩百萬或三百萬的都有。而所有收錢的名單被環保團體地球公民基金會公布在網路，只有「時代力量」的立委不在名單上。單就這一點，我認為「時代力量」這個年輕的政黨還保持理想並守住清廉的原則。

至少保住堅持台灣主體意識的在野黨

另外，就是對台灣意識的部分，「時代力量」在很多法案都是支持台灣正名或台灣主權獨立，如修改公投法，民進黨與國民黨合作甚至親民黨合作，就是不能公投關於主權問題、領土問題，也不能投國號問題，只有「時代力量」主張可以；再如體育法修法時，也唯有「時代力量」支持將奧委會改為「台灣奧委會」或「國家奧委會」，不要用「中華奧委會」。但在修法過程，民進黨本來也贊成用「國家奧委會」，結果後來退縮反被親民黨「搓」去，親民黨反對改為台灣或國家奧委會。而民進黨是最大的執政黨，結果竟去贊成親民黨要用「中華奧委會」。國民黨反而變成兩邊都無關係的立場。所以，最後只有「時代力量」全部五席支持台灣正名的立場，用國家奧委會。這方面民進黨違背了他們在野時的主張，反而向國民黨、親民黨靠攏，真的令人失望。

當然在2019年的大選，其實還有很多台派政黨出來參與選戰，在這過程中，我和主張台灣意識的朋友都樂見其成，也希望能有幫助，其中我也積極參與協調籌備，如喜樂島、一邊一國還有台聯或其他獨派政黨，因為大家都是幾十年的老朋友，共同為台灣獨立這一條路而打拼！但是，我認為要能合在一起，合組一個台派政黨，力量才會大。

我的主張很清楚，就是一定要合成一個，若無合成一個，則力量分散，大家都無法過5％門檻。也就無法分配不分區立委席次。因為選區域立委很困難，現行單一選區兩票制，區域立委只有一席，兩大黨若都推候選人，小黨難以有空間。所以，在不分區立委上，如果小黨都合在一起有超過5％就有席次得以分配，甚至可以整合成一份很漂亮的不分區立委名單，代表台灣獨立的聲音就能進入立法院。但很可惜，最後，人的因素和不同的主張，要合成一個台派政黨實質上無法達成。在此情形下，我曾寫一封公開信祝福台派政黨我希望大家能整合成一個較大力量。但既然無法成功我只能祝福大家！但我個人還是決定支持「時代力量」這個年輕而有台灣主體意識的政黨，讓他們能繼續留在立法院，不要消失！



2017.10.22時代力量宜蘭黨部成立。圖／擷自時代力量宜蘭黨部臉書

期待黃國昌繼續努力

「時代力量」第一次在政黨票取得7.2％，所以，我希望他們能保住！我在《民報》鼓吹支持「時代力量」，在很多縣市的活動我都有去參與。特別到最後，我有出力找些朋友在報紙刊登廣告，呼籲台灣人保住民主香火制衡監督力量不要讓其消失，留住「時代力量」在立法院，結果，「時代力量」拿到7.75％比上次進步，選票增加近四、五十萬票，但我沒有感到滿意，因為其他台派政黨全部都沒有辦法過門檻，因為力量分散的關係。

我感覺很可惜的是黃國昌表現這麼優秀，但他堅持不要排在前面安全名單而排在第四。所以，最終「時代力量」僅獲得三席不分區立委在國會繼續打拼！雖然他們也都很優秀，但在立院的「聲音」可能還沒有黃國昌在時那麼強。因為確實在黃國昌四年任內，國會焦點都在他身上。現在「時代力量」三席團隊經過一段時間後相信也會有很好的表現。但黃國昌未來要如何？當然，我對他有寄望，假使他出來參選北市長，我感覺他是一個很優秀的人選，但其他政黨也不一定會讓黃，所以兩大黨如都有候選人，且柯文哲的民眾黨如也有候選人，屆時若四位候選人在競逐北市長，這將是一個很大的挑戰。

我希望黃國昌繼續保持理想，「時代力量」也應該在組織上再加強，吸收更多的優秀黨員，讓更多有理想、有原則的年輕人，投入台灣的政治社會改革，台灣的將來才有新希望！像我們年紀大的台灣意識強烈主張者，可以退休放手，作為年輕人的踏腳石，讓下一代為台灣前途繼續努力打拼！



時代力量立委黃國昌在質詢時追問相關部門，是否針對慶富案求償？圖／擷自立法院直播影片

台派政黨應有的反省

選後，我曾在《民報》發表過我的看法。台派政黨應該要冷靜坐下來反省咱過去的做法。與年輕人的代溝或想法是否沒有很充分溝通。所以，我們看「時代力量」還能有7.75％，但其他老一輩這些較有年紀的台派政黨竟然連3％都無法過，這也讓我有很大的感概。也盼望台派前輩或好朋友大家來思考，將來不一定要再選舉，大家已有年紀，也不一定要在第一線參加政治活動。但是對教育、對文化和媒體特別是與年輕人如何在他們網站或用他們能夠接受的平台，討論台灣實質上要邁向一個獨立國家，我們應該有更多努力的空間，這是我對台派政黨的誠懇建議。

早期我支持民進黨，後來也支持台聯黨，這都是本土政黨。在國民黨一黨獨大時，我當然希望有一個本土在野黨能取代，事實上，我也曾替民進黨到花蓮參選，開疆闢土，並做很多努力！但是，我感覺民進黨成為執政黨之後，有很多地方已經失去理想。尤其是後來加入的一些人，常以現實利益為主要考慮，甚至和財團有掛鉤，所以，我認為還是要支持比較年輕、有理想的政黨讓台灣社會有制衡的力量，甚至可以取代國民黨，讓國民黨消失。期待將來的台灣不論是在野黨或執政黨都是本土政黨，都有台灣意識，這就是我現在支持「時代力量」這個年輕人政黨的原因，我相信台派許多前輩長期的努力，無非是要看到台灣本土政黨完成台灣獨立建國的夢想啊！

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