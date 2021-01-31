「高醫大校友會」被搞到被內政部宣布解散，各界議論紛紛！農曆年將屆，王燕燕透過民報向關心高醫發展的各界拜年並說明校友會被解散始末。(圖/陳俊廷)

「高醫大校友會」被內政部核定依違反人團法情節重大強制處分「解散」。堪稱首開全國知名校友會被強制處分解散的先例。

高醫校友會肇始於謝獻臣院長的號召，於1974年成立至今已經46年，有光榮的傳承，未料被理事長藍傳盛搞到被內政部宣布解散，校友會三朝元老、常務理事王燕燕直言「真是震驚」！

社團被解散，內政部公文主旨中清楚寫著「解散」：受處分人；高醫大校友會/會址-高雄市三民區十全一路100號/理事長藍傳盛。

藍傳盛成了「高醫大校友會」末代理事長。而會址就是當前高醫校董完全掌控的高醫大校方所在地，這等同也是在處分高醫大，讓高醫人顏面無光。未料，高醫校董不知檢討，竟還想在同一地點扶植組織「校友總會」。這顯然已大有疑問?更被質疑有如借屍還魂，完全沒有正當性。王燕燕指，校友會被解散掉，然後又要在被處分解散的同一地點組所謂的「校友總會」但又完全搞不清楚創辦人杜聰明的創校宗旨，這樣的校友總會「有等同沒有」。

高醫校友出類拔萃，在全國醫療奉獻獎的獲獎人數排第一。在台灣醫界發展史中，「北台大-南高醫」的時代，都肇始於台灣第一位醫學博士杜聰明。杜聰明在戰後奉派接收帝國大學醫學院，他也是第一位台籍的台大醫學院院長兼教務長和台灣大學代理校長；杜聰明1954年南下創設高醫，開啟「北台大-南高醫」讓老一輩的高醫人同感光榮！

惟高醫被陳啟川家族三代掌控至今，根據最近的史料包含議會質詢出具的官方購地表都證明高醫校地是向南和興產陳啟川所買，陳啟川實未捐地。

「海內外有良知、有正義感，真愛高醫的校友將重拾杜聰明創校精神與傳承前進」！農曆年將屆，王燕燕透過民報向關心高醫發展的各界拜年並說明校友會被解散始末。

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