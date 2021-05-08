母親節的腳步近了，門諾基金會為了迎接這個溫馨的節期，從上周開始，企劃母親節活動，活動內容有母親節蛋糕製作、康乃馨手作課程、手寫卡片……等，門諾基金會安排多元豐富的活動，讓大家在一同歡慶，並為媽媽們的辛勞獻上感恩，活動溫馨充滿歡樂。

花蓮工作站美崙日照中心在4月28日安排烘焙達人賈漢生先生來到站上，現烤現做美味的「香蕉鳳梨圓蛋糕」，賈漢生先生用外國媽媽的配方蛋糕，來祝福臺灣的媽媽母親節快樂，受到長輩們的熱烈回響。日照中心更在5月3日這天安排特別節目，有卡拉OK懷舊金曲歌唱，還邀請阿公、阿嬤們穿上之前自己手做的美麗草裙、手環與髮飾，配合動感歌曲來「走秀」！長輩們把日照中心當作星光大道一樣，眾人歡笑鼓掌。

秀林工作站的同樂村據點，在5月5日則是帶領長輩用皺紋紙摺出一朵朵的康乃馨，站長劉瑞華分享說，這次在課程之中，特別鼓勵阿公、阿嬤要「及時說愛」，因此站上的不少長者作完成品後，分享回去後要利用這個機會，把親手做的紙康乃馨送給親愛的太太、家人或子女，並好好說聲：「我愛你！」



母親節前夕，門諾基金會美崙日照中心帶領長者舞動身姿。圖／門諾基金會

長濱工作站則於5月6日在加走灣日托站，安排美化舊照片活動，邀請長輩們帶家裡的舊照片，在母親節前夕一起加工美化值得紀念的相片。



帶領長者製作康乃馨。圖／門諾基金會

壽豐工作站督導鍾秀珠則分享，力百海日照中心為母親節到來安排了一系列的活動，希望站上彼此可以「像家人一般溫馨的過節」。縱使因兒女們移居外地或過世而獨居也可以與日照中心夥伴共度母親節。鍾秀珠表示，所有的課程與交流，都是為了讓所服務的長者，感受到工作同仁的用心陪伴。



長濱工作站安排長者拿舊照片做相框，為美麗的回憶留存。圖／門諾基金會

花東的長輩們平時來到門諾基金會的工作站或據點，不只有精彩的課程、志同道合的朋友、營養美味的共餐，這次母親節前夕還享用了美味的甜品。原來門諾基金會長期的公益好友莊秋桂、許智傑、林國仁先生們，前陣子一起合資捐贈219盒的蛋糕給門諾基金會所服務的長者享用，希望在這個美好的節日，一起散播愛的能量。



美崙日照中心請來烘焙達人賈漢生做甜點，爺爺奶奶享用現烤蛋糕好開心！圖／門諾基金會

門諾基金會表示，藉著母親節的到來所精心安排規劃的各種活動，就是希望讓來到基金會的長者，都能夠感受到祝福、感恩的氛圍，並祝福所有的母親、家庭照顧者們，母親節快樂！未來仍會持續用一顆熱情和喜悅的心，繼續陪伴偏鄉的長輩們。