俄烏危機背後的因果緣由

萬潤南：天琪那個感覺我覺得很對，就是說烏克蘭這個問題，第一它不是問題，第二還有一個很深的背景。

我們先來說第一個問題。拜登與他的屬下蘇利文能言之鑿鑿說「2月16日，俄軍很可能『全面入侵』烏克蘭」。要說拜登在胡編亂造，絕對不是這麽一回事，問題應該從普丁身上找答案。

編制情報，是普丁在克格勃時期的專業，為了配合美俄談判，普丁自然會在俄烏邊境擺一個局，即「2月16日，俄軍『全面入侵』烏克蘭劇目」，自然也會安排情報漏洞與破口，法廣不是也有報導「芬蘭總統尼尼斯托與普丁是老友：悲觀警告俄烏恐開戰爭」。普丁擺局，嚇唬的是澤倫斯基；拜登報消息也合理，他清楚普丁擺的是假戲，但拜登當然要真唱，嚇唬的也是澤倫斯基。這其中的局說來也簡單，普丁拉上盧卡申科一起大陣仗搞軍演，逼拜登、北約「停止東擴，及不在俄邊境附近部署威脅性武器系統向俄提供法律保障」，這劇本在眾目睽睽下不演，普丁豈不是自我打臉？對拜登來說，一定不會簽署這樣保證，否則拜登也是自我打臉，那由誰來承擔責任呢？按劇情應該是澤倫斯基。

現在馬克宏、蕭茲、尼尼斯托等一起參與進來了，一句話就是逼澤倫斯基自己打臉，逼迫他自己收回加入北約願望，這樣的劇目才合情合理。可悲的是小國無外交，弱國也無外交，烏克蘭都攤上了。澤倫斯基原本是演員，他的命運總是離不開舞台角色，即便是在國際政治舞台上，他依然逃不脫大國政治編劇、導演的指揮棒，最終還是充當了自己打臉的丑角。所以天琪感覺很對，它不是問題。

現在來談背景問題。俄烏危機，衝突的主要牽扯方是俄羅斯、烏克蘭、北約和美國，準確地講這是一個地緣政治問題，是俄羅斯和北約在歐洲的矛盾衝突，北約要東擴，俄羅斯感覺到對它是個安全威脅，這就成為一個問題。但是這個問題本來並不應該是問題，問題出在哪裡呢？

對任何一個事情，我認為要從多方面去考察，或者說了解與分析，一是追溯事情的來龍去脈，事情究竟是怎麽發生的？川普執政時，季辛吉給他建議，要「聯俄抗中」，那麽現在變成了一個什麽格局呢？現在變成了一個「俄中聯手，對抗西方」的陣勢，這個局面顯然不符合季辛吉的那個大格局，怎麽會變成這樣？還有在這之前發生了一些什麽事情？這個來龍去脈、還有好多事情都是有一個因，有一個果。

引起烏克蘭和俄羅斯的衝突，是俄羅斯占領了克里米亞，還有烏東地區部分割據，造成烏克蘭的連年內戰，這個問題又怎麽看呢？還有俄羅斯從前蘇聯發生的變化，2014年開始，俄羅斯重新把克里米亞占為己有，這中間發生了什麽事情？上世紀九十年代的冷戰結束，經過10年20年了，俄羅斯從來沒有對克里米亞表示過興趣，怎麽會從2014年起克里米亞成了問題呢？這些事情的來龍去脈，我覺得很重要，說是前因後果，哪個是因？哪個又是果呢？

還有一個很重要的歷史原因與背景，俄羅斯實際上一直對中國持提防態度。當時普丁的許多助手包括普丁自己，實際上針對中共的意識形態公開表示，「我們跟你不是一回事」。前一段媒體在議論「中俄結盟」的話題，普丁很明確的表示，「我們不是同盟」。那麽中國也會啊，馬上公開表示，我們不是盟友，勝似朋友、盟友，這個話也說得出口。實際上普丁周圍的一個重要人物在與前德國情報局局長奧古斯特•漢寧的一次訪談當中說到，「對普丁來說，執政後從來都把中國看成是主要的威脅，而且還說我們從來沒有改變過這種觀點。他認為俄羅斯面臨的是三大威脅：第一個是中國的擴張；第二個是伊斯蘭恐怖主義； 第三個才是西方的遏制。那麽怎麽又從這種狀態，變成了現在的實際問題呢？這次普丁一下子簽了15個協議，實際上涵蓋很廣泛，包括在軍事上的合作，那麽這個結果又是怎麽來的呢？另一方面，百年來的中國民意，對俄羅斯、對老毛子也是非常不放心的。

侵占中國利益、領土最多的是俄國，也就是說在世界大格局中，或者說在世界範圍博弈中，稱得上平衡世界的三國犄角之勢者，當屬美國、俄羅斯與中國。歐盟從屬於美國勢力，北約軍事集團的舵手、掌門人是美國。盡管法國總統馬克宏公開表示，應建立一支「真正的歐洲軍隊」來保護歐洲。他設想的「歐洲軍」是在北約框架之外建設一支防務獨立的軍事集團，但這也僅僅停留在口頭上。在全球戰略中能占一席之地的王者，很大程度上必須具備獨立與實力的軍事力量，歐盟真的還算不上。



烏克蘭面對俄羅斯軍事入侵危機。圖／擷自PBS News hour影片

美俄也有十年的友好與信任

萬潤南：季辛吉很清楚，三國鼎立之勢，美國當然要聯合一國。美國當年能夠把前蘇聯搞垮，是因為尼克森打開中國大門「聯中制蘇」，把中國拉過去，共同對付前蘇聯，造成前蘇聯帝國的轟然倒塌。這幾十年來，俄羅斯一代代領導人戒備與忌諱中國，對中國並沒有什麽好感。

從意識形態上來講，冷戰結束，蘇聯垮台，俄羅斯自認為跨進了民主體制的陣營，從葉利欽到普丁，他們滿懷信心地敞開胸懷，去擁抱西方。俄羅斯很清楚，在許多場合均公開表示：俄羅斯與中國不是一回事。盡管中國一直堅稱是列寧主義、史達林主義的信徒，但對這一點，俄羅斯也是極其不爽的。對俄羅斯來講，這一頁已經翻過去了。

包括每年對極權制度下受難者的悼念，普丁與俄羅斯在思想上價值觀上，已回歸到本源的東正教倫理。我看過一些系列節目，實際上普丁的意識形態，或者價值觀已經脫離了共產主義，而是皈依了傳統的西方宗教文化與思想。

尤為重要的是什麽呢？2000年時，普丁本人在柯林頓最後任期時候，當面向他表示：俄羅斯要加入北約。也就是說俄羅斯本來與北約沒有問題，眼下卻成了問題。北約潛移默化地東擴，俄羅斯當然反對，因為直接威脅到俄羅斯的安全。為什麽原來不是問題，怎麽現在變成了問題？而且還是很重要的問題呢？當時柯林頓是最後的一個任期，據說當年柯林頓是拍著胸脯肯定道：「為什麽不可以呢？」那麽後來怎麽又會有問題了呢？

當時有個說法，柯林頓因為是最後一年了，這個事情需要與北約協調。柯林頓之後小布什接任總統，所以從2000年至2004年，俄羅斯又找了美國三次，普丁與小布什談此事，盡管世人皆知小布什與普丁的關係，可稱得上「一往情深」。在大國政治中，美俄是競爭對手，而有意思的是小布什對普丁一直「另眼相待」，頻頻向普丁示好，和他一起同台共舞，為他開車，甚至請他到父親老布希家做客。小布什在卸任總統之際，給梅德韋傑夫打了個告別電話。按規矩，他只打給梅德韋傑夫總統即可，可是他還特意打給了「老朋友」普丁，親口告訴他：「喜歡和你一起工作，希望你繼續成功！」但俄羅斯要加入北約一事，還是不了了之。

克里米亞事件使美俄反目

萬潤南：加入北約一事，讓普丁徹底的失望了。

2002年，波羅的海的愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛三國，提出加入北約申請，北約當時也是討論拖了2年。普丁曾多次表明，俄羅斯從開始「堅決反對」轉為「較為容忍」波羅的海三國加入北約的立場。2004年，波羅的海三國被批准加入北約。這時普丁應該明白與清醒了，北約根本就不想讓俄羅斯入夥一起玩，俄羅斯申請加盟北約早在柯林頓時期，北約始終不給任何回覆，而波羅的海三國數年後的申請，居然是後者居上，北約批准了他們的申請。

這讓普丁認清了一個事實，美國與北約，並沒有視冷戰結束後的俄羅斯為合作夥伴，而依然是一個強勁的競爭對手。普丁只能隱忍吞下苦果。

2004年至2014年的十年，又發生了什麽事情呢？發生了烏克蘭顏色革命。這裡為世人呈現了一個問題：為什麽二十多年來俄羅斯從來沒有提過，或者想過要把克里米亞拿回來？因為很大程度上烏克蘭與俄羅斯的關係是非常緊密的，而且烏克蘭還有一個親俄羅斯的總統。

克里米亞半島原本屬於俄羅斯的。赫魯雪夫是烏克蘭人，他擔任前蘇聯第一書記的時候，把那些軍事重工重裝備工業移到烏克蘭，把克里米亞劃歸烏克蘭。這麽說吧，上海江澤民當政時，他要給上海更多的政治上傾斜，有點類似的性質。蘇聯瓦解後，俄羅斯也沒有提出要把這些東西拿回來，為什麽呢？

2008年的南奧塞梯戰爭時，烏克蘭支持格魯吉亞，並向其銷售武器，俄烏一度產生齟齬。2010年，維克托·亞努科維奇當選總統，他被普遍評價為最親俄的民選烏克蘭總統。正因為當時烏克蘭有這樣一位親俄羅斯的總統，兩家關係非常緊密，所以克里米亞在俄手裡與在烏手裡是一樣的。



2014年3月18日，克里米亞與俄羅斯簽署入俄條約，俄羅斯法律在克里米亞正式實施，並宣佈從即日起克里米亞半島正式成為俄羅斯聯邦的一部分。圖／擷自BBC中文網

2014年烏克蘭變天。我查了一下，這一幕變天記確實有美國的關係。因為當時有一個政治反對派人士維克多·尤先科，被稱為是美國的女婿，他的太太葉卡捷琳娜·尤先科是烏克蘭人，但她在美國出生與長大，曾先後在美國海關、國務院、白宮、財政部等高級部門工作，擔任過美國助理國務卿的助手，參與人權及人道事務等工作，由此一直被人懷疑為美國特工。1991年，葉卡捷琳娜作為烏克蘭－美國基金會的創始人和代表前往烏克蘭，領導那裡的皮利普－奧爾利克研究所，同時還擔任烏克蘭銀行人員國家培訓中心的顧問。葉卡捷琳娜在飛機上認識了自己未來的丈夫維克多·尤先科。尤先科曾任烏克蘭國家銀行行長、政府總理，並領導了2004年的烏克蘭「橙色革命」獲勝，擔任烏克蘭總統。他的反對者指其妻子葉卡捷琳娜的美國背景，為美國插手干涉烏克蘭的內政。

我們接著說親俄羅斯總統亞努科維奇，在整個變天期間，實際上他飛赴俄羅斯避難去了。

在此情況下，俄羅斯預感到危機，倘若說俄羅斯身邊站著一個絕對的、或者根本不友好政權的話，那麽克里米亞對俄羅斯來講，它是大西洋的出口，幾乎是唯一的一個出口，非常重要，所以俄羅斯出手收回了克里米亞。

這就是俄烏危機的前因後果，這內中的是非曲折到底是對、還是錯？這又是怎麽一回事呢？還有對這一事件的最後評估，就是利弊得失，這麽一來俄羅斯當然要付出相當大的代價，什麽代價呢？美國制裁，西方制裁，制裁以後俄羅斯的整個經濟幾乎被腰斬，在這一時候中國抓住了機會粉墨登場，給了俄羅斯一個大單。實際上俄羅斯能夠熬過這一波嚴重的經濟制裁浪潮，很大程度上是中共輸血，最主要的就是當時全世界原油價格已經跌到40美元以下1桶，中國照樣按100多美元的價格，從俄羅斯進口使用，這不就是在輸血嗎？這內中有個很重要的問題是什麽？究竟怎麽會發生這個國際政情大棋局的演變？

世界忽視了一位老人的警示與預言

萬潤南：我很早就注意到這個問題了，1997年有一本書，是老布希總統的國家安全顧問布熱津斯基寫的，書名是《大棋局》，書中是從世界政治大格局來剖析這個大棋局，布熱津斯基在25年前，就提出了一個問題，彼時還沒有俄羅斯要加入北約一事，中美關係也沒有鬧到翻桌子的程度，更沒有烏克蘭克里米亞問題等等，作者分析當時全球一些國家的歷史制度政情等特徵、格局，及可能的發展與演變，嚴肅地指出：對美國來說，最大的潛在威脅是中國與俄羅斯，或許還有伊朗，結成一個大聯盟。作者闡述道：結成這種反霸聯盟的原因，不是因為意識形態，而是相互補充與填補的對美國的不滿。就是說中俄兩國是整個世界地緣政治當中的棋手，伊朗是局部，是一個支節國家的角色，是局部地緣政治的參與者。

布熱津斯基如此認真嚴肅地預言了國際政情的演變與結構，卻沒有引起美歐政治家的重視，90多歲的季辛吉老人一直在憂慮，卻早已無人關注和聆聽他的嘮叨了。

說實在的，布熱津斯基當年的擔憂和預言，不得不令人感嘆，現在國際大格局的演變現狀，正是他多年前所最擔心發生的態勢。（待續）



老布希總統的國家安全顧問布熱津斯基知名著作《大棋局》。圖／擷自網路，民報合成