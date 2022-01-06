中二選區的選舉是媒體焦點，但仍然未聚焦在政見或政策。示意圖／擷自臉書，公視新聞，民報合成

又是新的一年，但中二選區的選舉仍是媒體焦點，但可惜的是仍然未聚焦在政見或政策。說白一點，顏家的黑歷史還是選戰主軸。說真的，台灣的選舉至此，算是民主進步？還是民主退步呢？

何以如此，一方猛掀拉扯黑歷史，另一方自塑成受害者。前者各路人馬指證歷歷，有人、有圖、還有影像，幾十年來人所不知，或敢怒不敢言的幾乎都傾巢而出了了，從大甲鎮瀾宮的資產到家族違法、違建等等情事，至今竟然未見公權力有積極的作為，從地方到中央。若法有不足，也可提案修法。而某執政黨南部民代名嘴幾乎天天上媒體揭發弊端，講得口沫橫飛，卻不見他進一步質詢或監督相關部會，難怪被稱「幹話立委」。以致挺顏家的人可以大方地說，若有不法或違建就提告或執法，要不就是抹黑或烏龍爆料，搞得好像顏家的黑是近日才被抹上的，大名鼎鼎的顏家竟成為被民進黨黨政媒一路狂追猛殺的受害者。

這就有趣了，到底誰黑？誰白？誰加害？誰受害？

黑的只能被抹黑？白的永遠是白的？還是白的躲在黑的背後就不會黑？還是白的要掩護黑的，只能默不作聲、遲不作為、以拖待變？所以，白的永遠是白的，還得白得像白癡作傻般無辜？

其實黑與白的界線常常是模糊的，是黑的比較惡劣？還是白的比較惡質？黑的惡有形可看得見，但白的惡卻無形藏於體制之內。前者，傷了社會安全與公平正義，後者，卻傷了國家體制和法治，選票也許可以終結前者，但選票卻無法成後者的救贖。

其實，此刻只要公權力不伸張，不管選舉結果如何，台灣的民主法治及人民將是這場選舉最大的輸家。

何以如此？

如果顏寬恆選輸了，屆時不論地方或中央依法行政來開罰、拆違建都將被扣上政治追殺的罪名；如果選上了，就更不敢辦了，大約就是大事化小事、小事化無事，甚至就地合法，而所有在媒體公開指控的情事到時就名符其實的成了抹黑。

所以，此刻公權力若不及時伸張，不只有行政怠惰之嫌，更讓幾個月來所有報導的不法成為不實。而那些終於敢站出來指證的地方人士或當事人，當初所期盼的正義與公道可以到來的希望會立即落空。因此，從去年到現今的熱議，不只淪為一齣齣輪番上演的連續劇，更是落人口實的超級大鬧劇。

而可笑的是，除了候選人之外，連總統蔡英文、台中市長盧秀燕也被迫領銜主演，這不是台灣民主政治史上的最大笑話嗎？只因你們以及各階層的公權力都不想表態，其實就是一種表態，一種變相「反民主」的表態；都不積極作為，就是一種變相「反法治」的作為。

這也是為什麼說結果還沒出爐，民主法治已然輸了大半。

因為刀在你們手上，要不要大刀闊斧的改革與究辦也在你們這些當政者手中，此刻不拿出魄力執行公權力的話，民主不只被黑道綁架，也被藍綠綁架！

作為選民，我在乎的不單是顏寬恆或林靜儀能不能選上，我更在乎公權力能不能伸張。既然把一個地方性的補選當成了伸張公權力的指標選舉，那全民就睜開眼睛好好看，看清是誰真正可以為民伸張公權力，以此作為下次選舉的重要參考指標吧！