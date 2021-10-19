台灣已經向美國提出希望提前交付已經購買的66架F-16V型戰機的要求，以因應解放軍空軍對台灣防空識別區越來越頻繁和越來越嚴重的侵擾。

今年10月初，解放軍天天出動大機群侵擾台灣防空識別區，4天擾台的軍機累計多達149架次，引發台海緊張情勢急劇升高，和美英日澳等國的嚴重關切。

根據美國有限電視新聞網（CNN）週六（10月16日）報導，早在10月初解放軍大機群侵擾台灣之前，台灣就已經向美國提出了提前交付台灣所購F-16戰機的要求，「拜登政府也與台灣官員討論了向台灣加速交付美製F-16戰機事宜」。

台灣在2019年斥資80億美元，向美國訂購了66架F-16V型戰機。如果依據正常的交付時程，這66架F-16戰機一般需要十年時間才能交付完畢。台海緊張情勢的持續升高，讓台灣倍感壓力，因此希望美方提前交機。

隸屬於台灣國防部的國防安全研究院學者舒孝煌和台灣淡江大學副教授黃介正在接受台灣中央社訪問時都認為，如果美方能夠提前交機，協助台灣加速讓這些F-16戰機成軍，強化空防能力，顯然對台灣有利。

舒孝煌認為，目前部署台灣台東志航空軍基地的F-5戰機已經老舊，如果美方提前交機，可以減輕其他聯隊的負擔。此外，西南空域以及東南空域面臨的解放軍威脅最大，全新的F-16戰機部署台東，可以及早因應台灣南部空域的壓力。

舒孝煌指出，生產F-16戰機的美國洛克希德∙馬丁公司（Lockheed Martin）目前訂單不多，向台灣提前交機的確有可能。他認為，台灣還應該及早跟美國洽購F-16V型戰機配備的武器系統，包括長程對海對陸打擊以及反輻射武器。

台灣向美國採購的66架F-16V型戰機已經規劃部署在台東志航基地。此外，台灣也正在耗資1100億元新台幣（約合39億美元）將現役的141架F-16A/B型戰機升級為F-16V型戰機。

雖然中華人民共和國1949年建政以來，台海兩岸就一直分離、分治，但北京堅持認為台灣是其領土主權的一部分，而且即使動用武力，也要實現台灣與中國大陸的統一。由於中國當局認定蔡英文政府奉行台獨政策，因此從2016年蔡英文主政以來就切斷了兩岸之間所有的官方聯繫。北京還持續增加在台灣周邊海空域的軍事活動，不斷加大對台灣的軍事威脅。

CNN在報導時特別指出，台海緊張情勢的升高也讓拜登總統陷入一種兩難。一方面，拜登將人權和民主列為他外交政策的優先議題，但是另一方面，他又一心要讓美國擺脫戰爭或衝突的糾纏。

美國長期以來一直在是否協防颱灣問題上奉行一種被稱為「戰略模糊」的政策，也就是說不明確表態一旦台灣受到攻擊，美國是否會出手馳援。美國這樣做的目的就是想在兩岸之間維持一種平衡，讓北京猜不透美國是否干預而不敢輕啟戰端；同時讓台北因為猜不透美國是否會協防而不敢過分挑釁北京。

但是隨著北京軍力日益擴張、對台灣的軍事壓力日益增大，美國政壇上主張改變「戰略模糊」政策的呼聲也越來越大。包括前政府高層官員和參眾議員在內的重量級人士紛紛公開發言，要求美國政府明確承諾在台灣遭遇攻擊時全力協防颱灣。有的國會議員甚至主張解除《戰爭權力法》對拜登的限制，讓他擁有在必要時為了協防颱灣而在海外發動軍事打擊的權力。

不過長期處理兩岸事務的白宮國安會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）仍然認為，「戰略模糊」政策目前仍然最符合美國的國家利益。

今年4月曾經受拜登總統派遣，作為前往台灣表達支持的美國非官方代表團成員的前副國務卿斯坦伯格（James Steinberg）承認，目前的台海情勢「非常危險」，但他認為終止「戰略模糊」政策將會讓北京更加有恃無恐。

「所有的賭注都已關閉，」他說，因為北京將把這一政策改變看成是對現有所有協議的「背叛」。

「我們安撫台灣很重要，不過我們可以在這麼做的時候提升嚇阻但又不去戳北京的眼睛，」斯坦伯格說。