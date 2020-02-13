（作者鄭春鴻今年春天將在松山社區大學開設一門課「生命故事創作班」，已開始接受報名。請電洽松山社大02-27475431）

大學剛畢業的時候，我在高雄一家報社擔任編輯。編輯工作是晚上做的，白天我除了做採訪工作之外，時間是自由的，正好有一個機會到一所高中教歷史課。這是我第一次站在講台上當老師，我非常看重這個兼職的工作。

面對台下將近50位大約是我弟妹年齡的學生，做一個年輕的歷史老師，我發憤用最輕鬆、最吸引人的方式，讓他們聽懂我的講課。

Teaching is learning twice

我接下來的這個班級，課程進行到西洋文化史，為了讓我的課內容豐富，除了教科書之外，我找來手邊可以找到的參考書，非常用心的備課。在課堂上講述一個小時，幾乎要花去我三倍到五倍的時間去準備。從兩河流域的文化一直說到希臘羅馬，一路講到中世紀，講到14世紀，我對文藝復興宗教改革這一段特別有興趣，準備得更加賣力，並且努力研究如何去講述這些故事才可以吸引學生。我深刻地體會到，為什麼傅樂成在他當助教的時候寫下「中國通史」；傅偉勳在他當助教的時候寫了「西洋哲學史」，Teaching is learning twice. 此言不誣也。

「老師，你知道我叫什麼名字嗎？」

我逐漸發現我的學生確實越來越喜歡聽我講課。除了課堂上跟他們相處之外，下課時間或是假日，我也會邀他們一起，在校外吃水果吃刨冰，像朋友一樣聊聊他們的生活和學習。

做歷史老師的時間大概延續了兩年，有一次我騎摩托車做採訪工作的時候，路經過我們經常吃刨冰的一家店停下來休息片刻。不一會兒，我喜出望外地看到以前我教過的學生也出現在這家店。我趕緊招呼他們一起坐下來。聊著聊著，有一位女學生突然問我一個問題，她隨口爆出了一句話：「老師，你知道我叫什麼名字嗎？」他看我愣了一下，安慰我說：「沒關係啦！你的學生那麼多，我也不期待你記得我的名字。」30年後的今天，想起這個往事，我心裡還是很窘，覺得自己很不應該，也愧為師表。那兩年的歷史課，我大概一心一意地只想表現我自己的教學，炫耀自己的博學，對於我的學生好像只把他們當作黑壓壓的一片聽眾，並沒有真正的去關心他們，這使我感到非常難為情，也非常抱歉。

最近去了一趟美國，除了旅遊，我們拜訪了親友，也去墓園給陳慧娟老師行禮。陳老師是當年非常愛護我一對兒女的音樂老師。孩子在她充滿愛與寬容，不停地鼓勵讚美下，他們一生都愛上音樂。樂器只是陳老師和學生之間對話的工具，愛與音樂才是上課的內容。陳老師的小兒子Samuel繼承媽媽的衣缽，也立志將音樂教學當作畢生的職志，令人敬佩。



陳慧娟老師用生命與音樂澆灌在學生身上。圖 / 鄭春鴻攝

拜訪雷驤先生後又想當老師

退休之後，一次拜訪雷驤先生的談話中，我發現他非常看重在社區大學開的課。社大的學生與他的互動，也給雷老師帶來很多快樂。我心裡想，雷老師也在大學講課，為什麼他對社大的教學特別歡喜？此時，正好離我寓所咫尺的松山社區大學也在招募新講師，想起雷老師，我便見賢思齊先在網路報名應徵。後來才發現想在社大開課並不容易，除了要逐筆填寫自己一生的「豐功偉業」，經過初選及複選，還要在校長、主任及社會賢達、講師代表面前報告自己的教學計畫。

新講師面試那天，我怯生生地像準備不周的考生一樣走進考場。原來前來面試的老師有30人之譜，我排在後面幾號。上台前，我聽每一位老師簡報現教學及目標，個個學養俱佳，不但內容豐富並且實用多元，真是高手在民間。印象最深刻的是曾獲國軍文藝金像獎最佳旦角，雍容高貴的趙復芬女士，她要在社大開的是京劇課程。她應大家要求唱了一段，全場驚豔鼓掌，我立刻就想報名學唱戲。可惜趙老師開的是「古典京劇旦行入門」，我是粗手粗腳老男人，就無緣拜師了。

我希望自己是一個facilitator

輪到我簡報，大概是滿座高手當前，使一向自認口才便給的我，竟然結結巴巴，語無倫次。我怯生生地說，聽了大家的簡報，我忽然發現自己想開的課，有像是一個「石器時代」的課。我的課名是「生命故事創作班」，我說，大家的生命都有好故事。只是有人故事說得好；有的說的事兒令人聽了想打瞌睡。說好生命故事，可以發現自己的人生座標。年輕人會說故事，求職寫自傳可以立刻吸引人的目光；年長者說好生命故事，可知自己沒有白活。我希望這個課程引導學員發現自己的生命亮點；學習如何記錄表述自己的人生軌跡、拋光生命的意義；我並想與大家分享善用多媒體的技巧，讓更多人認識自己，也讓學員更認識自己。在課堂上，我希望自己是一個facilitator，一個「成全者」，而不是「老師」。簡報下台後，我壓根兒不覺得自己會被選上，豈知，過了幾天，社大通知我可以開課，令我喜出望外。

但社大開課必須一定人數學員報名，課才開得成。在我的不情之請下，「風傳媒」的夏珍小姐以及「民報」的劉志聰總編輯，都在我發表的新作上為我刊出「非廣告」。如此「招生」兩個月，雖有牧師、心理師、企業老闆問津，但至今就只有4人。雖然距離開課還有不到一個月，但使我感到，世上老師何其多，但想做一名老師，還真不容易呢；也使我想起30年前，輕易就上台教西洋歷史，卻不知珍惜，叫不出學生的名字，這會不會是「報應」啊？