被美國當選總統拜登提名為國務卿的布林肯在他的確認聽證會上對台灣議題做出明確表態，強調美國對台灣安全有不分黨派的承諾，這個承諾在拜登政府主政下「絕對會持續」。圖／擷自PBS News hour影片

被美國當選總統拜登提名為國務卿的布林肯在他的確認聽證會上對台灣議題做出明確表態，強調美國對台灣安全有不分黨派的承諾，這個承諾在拜登政府主政下「絕對會持續」，如果中國對台動武，那將是一個「嚴重的錯誤」。此外布林肯還表示，將依據《台灣保證法》為美國與台灣的交往「創造更多空間」。

美國國會參議院外交關係委員會星期二（1月19日）就安東尼·布林肯（Antony Blinken）的國務卿提名舉行確認聽證會，布林肯在答覆幾位議員關於台灣的提問時做出上述表示。

外委會主席裡施（Adam Risch, R-ID）在聽證會一開始的開場白裡就表明，他希望拜登政府能以不分黨派的方式來應對中國共產黨對美國帶來的挑戰，「那些挑戰其中之一就是台灣。中華人民共和國去年消滅香港的自治，使得台灣前途的問題變得更加急迫和嚴肅。中國的軍事現代化和擴張急劇地改變了印太地區的力量平衡，不僅侵蝕了傳統的威懾，也為美國的軍隊和在印太地區的同盟及夥伴帶來風險。」

在聽證會上，共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney, R-UT）先問到布林肯如何看待台灣在美國地區利益上的角色。

布林肯表示，美國對台灣有長期和不分黨派的承諾，如《台灣關係法》和美國與中國之間的聯合公報，「那些承諾的一部分是要確保台灣有能力防衛自己不受侵犯。那是一個在拜登政府下絕對會持續的承諾。我們會確保台灣有能力這麼做。」

布林肯說，他希望台灣在世界上扮演更多角色，包括在國際組織中，只要那些國際組織不要求國家資格為會員，台灣都應該成為會員，對那些要求國家資格為會員的國際組織，台灣也應該有其他方式能夠參與。「我們自己與台灣的交往也應該被審視」，將卸任的國務卿已經採取一些措施放寬規定，他將依據《台灣保證法》對此進行仔細審視。

布林肯也提到，他曾經在蔡英文競選總統期間在國務院與她見面，在蔡英文成為總統後也曾經以副國務卿身份和她交談過數次，對台灣的承諾是他非常嚴肅看待的問題。

在答覆共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham, R-SC）關於美國對台政策是要保障台灣民主的問題時，布林肯重申，美國對台灣有深遠、長期和不分黨派的承諾。

「那就是《台灣關係法》。我們必須確保他們有手段能威懾侵犯、捍衛自己。我希望看到台灣在世界上有更多的接觸。從很多方面來說，它是一個民主模範，一個強勁的經濟，也是一個科技中心。當然，他們對新冠病毒疫情的處理也可以提供我們許多的經驗。」

格雷厄姆接著表示，如果共產黨中國決定對台灣使用武力，那將對全世界帶來影響，是否公平而言，他們也將付出重大代價呢？布林肯答覆說，「那將是一個嚴重的錯誤。」（That will be a grievous mistake.）

共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz, R-TX）也在聽證會接近尾聲時問到，布林肯在聽證會過程中不斷強調，美國必須加強與盟友合作以抗衡中國的重要，但台灣也是美國重要的地區盟友之一，布林肯在擔任副國務卿時國務院有嚴格規定，「禁止台灣在美國聯邦設施展示具有台灣主權的象徵」，他是這些政策的公開批評者。

克魯茲說，最近國務院已宣布將廢除這些政策，他認為這是正確的做法，美國應該尊重台灣，並以尊重的態度對待台灣，而且「強化台灣可以協助地區及美國對抗中國」，他問布林肯對此事的看法，以及布林肯是否會恢復過去的舊政策。

布林肯答覆說，正如他先前說過，他曾在國務院接待過總統候選人蔡英文，也和她交談過多次，那本身就有其重要性，而且現在有《台灣保證法》，他相信這個立法的要求是觸發國務院及蓬佩奧國務卿採取相應作為的部分原因，如果這個過程還沒結束，他希望看到它能夠完成，以便確保國務院遵循這個立法的規定，因為這個立法的目的是要為美國與台灣的交往「創造更多空間」。