「巧人使喙，戇人使力」意指聰明的人，可以藉著說話表達讓人出力協助來達到目的。示意圖／Pixabay

巧人使喙，戇人使力

Khiáu-lâng sái tshùi，gōng-lâng sái la̍t

【暗示】出嘴不出身。

【註解】巧人：聰明的人。戇人：愚笨的人。聰明的人，可以藉著說話表達讓人出力協助來達到目的；愚笨的人，不懂運用口才只能靠自已的努力來完成。

【例句】陳東興父親接到兒子傷害案的法院傳票，不禁數落他說：「『巧人使喙，戇人使力』，你怎麼傻到無緣無故去跟人家打架？」

平地跋倒人

Pêⁿ-tē pua̍h-tó lâng

【暗示】不該發生的事，居然發生了。

【註解】走在平坦的路上，竟然跌倒，是自己不小心，還是另有原因？

【例句】除夕夜，老人家把四個回來圍爐的兒子，聚在一起詢問他們的近況。老大和老三，都在科學園區服務，工作好、待遇高；老二經營西點麵包，生意不錯；老么在公部門工作，有保障。老爸聽後頗感安慰，叮嚀他們說：「我和你們媽媽靠退休金生活，你們都免煩惱，自己也各有安定的工作，令我和你們媽媽都很安心，不過也要注意『平地跋倒人』，做人要謙虛，待人要和氣，生活更要節儉。」

本文擷自《台灣俚諺語-新解》（潘榮禮編著，前衛出版社）