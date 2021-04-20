人權觀察中國部主任索菲・理查森（Sophie Richardson）指出，越來越清楚的是，必須通過協調一致的全球應對，才能遏止中國對突厥裔穆斯林的反人類罪。圖／擷自C-SPAN影片

國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）呼籲聯合國對中國政府被控在新疆犯下反人類罪進行調查。「人權觀察」在星期一發布的報告中指出，中國政府正在中國新疆自治區對維吾爾及其他突厥裔穆斯林犯下各種危害人類罪行。中國領導人應為普遍且有系統的大規模拘禁、酷刑和文化壓迫等罪行負責。「人權觀察」的報告認為，必須有協調一致的國際行動，制裁應負責任者，推動問責並施壓中國政府改變政策。

這份53頁的報告題目是《「斷代斷根」：中國對維吾爾族及其他突厥裔穆斯林的危害人類罪行》，由史丹福大學法律學院國際人權與衝突解決診所（International Human Rights and Conflict Resolution Clinic）協助撰寫。報告引用最新獲得的中國政府文件相關資訊、人權團體、媒體和學者研究，依據國際法框架對中國政府在新疆的行為做出評估。

「人權觀察」的報告說，中國在新疆任意拘留了多達100萬人，卻正在用「全球反恐戰爭」的語言為其鎮壓辯護。中國當局正在犯下「反人類罪」，但拒絕被貼上「種族滅絕」的標籤。

多國政府和研究人員稱，中國當局將100多萬維吾爾穆斯林等人限制在新疆的營地，並在新疆實施強制勞動和節育。

中國駁斥外界對其在新疆所作所為的所有指責，稱新疆營地是為了進行職業培訓，以支持經濟發展和打擊伊斯蘭激進主義。中國政府正在向外國服裝品牌和鞋類品牌施壓，要它們撤銷停止使用新疆棉花的決定，因為有報導稱新疆可能存在強迫勞動的情況。

「人權觀察」在報告中說，中國可以利用其作為聯合國安理會常任理事國的否決權來阻止針對中國官員的行動。這個總部設在紐約的人權組織認為，聯合國人權委員會應該成立一個機構來調查這些指控，找出責任人，並提供一個路線圖來追究他們的責任。

美國前國務卿蓬佩奧在川普政府任期的最後一天（1月19日）認定，中國在新疆對維吾爾族及其他穆斯林少數民族犯下種族清洗與反人類罪。現任總統拜登政府國務卿布林肯沿用前國務卿蓬佩奧在川普政府任期最後一天的認定。

一些國家的議會認同美國的觀點。比利時、荷蘭和加拿大的議會指責北京犯下種族滅絕罪。

中國一再否認對其在新疆犯下反人類罪的指控。美聯社報導，中共新疆黨委宣傳部副部長徐貴相星期一駁斥了中國當局在新疆犯下反人類罪的指控，稱蓬佩奧等人的此類言論「與新疆的現實完全背道而馳」。他說，「沒有反人類罪或種族滅絕罪，少數民族和維吾爾族的人口在增加」。

中國外交部副部長樂玉成4月16日接受美聯社專訪，他否認新疆存在強迫勞動。他稱，美國等西方國家制裁新疆企業的真實意圖「根本不是保護人權，而是破壞新疆的穩定」。

中國拒絕聯合國不受限制地進入新疆地區進行調查。樂玉成對美聯社說，「他們對我們實施了制裁，然後他們說他們想要來做一項調查，以收集證據。我認為這是典型的有罪推定。」

美國對被控在新疆踐踏人權的中國官員實施了旅行和經濟制裁。美國前總統川普政府1月14日宣布禁止從中國新疆進口棉花和番茄，以及所有用這些原料製成的產品，理由是該地區普遍存在侵犯人權和強迫勞動。

「人權觀察」呼籲歐盟委員會推遲向歐洲議會提交擬議中的歐盟—中國投資協定，直到強迫勞動的指控得到調查，虐待問題得到解決，受害者得到賠償，追究責任人的工作取得進展。

「人權觀察」中國部主任索菲·理查森（Sophie Richardson）指出，越來越清楚的是，必須通過協調一致的全球應對，才能遏止中國對突厥裔穆斯林的反人類罪。她還說，正因為中國的國力強大，跟必須讓它對自己的暴行承擔責任。