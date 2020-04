日本的武漢肺炎(新冠病毒COVID-19)疫情日益嚴峻,更出現醫療院所院內感染情況,日本國會友台組織「日華議員懇談會」及民間團體,皆向台灣表達希望援助日本醫療物資;臺灣日本關係協會會長邱義仁今(16)日代表台灣政府捐贈日本200萬片口罩,由日本台灣交流協會代表泉裕泰接受目錄,捐贈物資將在近日內啟運赴日。

外交部今天表示,考量台日雙方疫情發展、以及台灣國內口罩產能提升等因素,台灣決定向日本提供200萬片口罩,協助日方抗疫,強化雙方防疫合作,貫徹「台灣能幫忙,而且台灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping)的決心。這批口罩將透過「日華議員懇談會」轉致日方,提供日本國內一線醫療人員。

「患難見真情、風雨生信心」,外交部強調,台日雙方每逢天然災害發生時,均能相互伸出援手,發展深厚穩固的友誼,建立互相扶持的典範。這次武漢肺炎肆虐全球,台日雙方均有國民受困海外情形,不論鑽石公主號遊輪包機案,或者協助國人自秘魯、印度、斐濟返國等案例,在台日攜手合作下均能順利完成任務,再次見證台日友誼的緊密與強韌。

外交部指出,台日之間共享價值,在各層面互為密切合作夥伴及重要友人,今天面臨人類重大威脅的武漢肺炎,雙方尤應在公衛防疫方面加強合作。台灣盼強化與日本就疫情資訊分享、疫苗與藥品研究開發、醫療專家交流等各項議題的合作,共同維護人類健康安全。