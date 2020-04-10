中共已經意識到瘟疫降溫之後，隨之而來的各國聲討，無法逃避，中共也勢必發動民族主義大旗，抗拒到底，這時候，將會是戰爭衝突最可能發生的時候。圖/取自羅斯福號推特

武漢瘟疫之中，或者瘟疫之後，世界會來一場戰爭，作為收尾嗎？

因為歷史通常如此上演，1894年，東北爆發黑死病，隔年，甲午戰爭爆發，1910年，雲南爆發鼠疫，流傳全國，隔年民國革命爆發，如今，武漢瘟疫的發展越來越不樂觀，全球確診飆破150萬，死亡數字更是不停更新，中共隱瞞疫情，瘟疫波及全世界，如今隱然已經成為全球公敵。

4月8日，武漢宣布解封，6萬多人搶著離開武漢，曾經支援武漢的上海醫生說；「至少還有2萬無症狀具有傳染能力的人，在陌生人群當中，武漢的危機尚未解除」，更有專家爆料；無症狀帶原者超過2萬人，更令人擔心的是；廣州已經展開封鎖行動，黑人成為中國社會排斥對象，上海也加蓋「方艙醫院」，另外東北方面，俄羅斯瘟疫擴散，一個月來，飆到7000多個確診，致使排華行動更加如火如荼，4月5日，莫斯科市展開大規模強制遣送中國人行動，因為擔心確診病人在莫斯科引爆大傳染，所以，俄羅斯下令抓捕華人，一律遣送到牡丹江口岸綏芬河，入境的中國人估計有150萬人，這些人很可能變成東北疫情失控主因，中共目前採取全面蓋牌，全球的緊張局勢，並沒有因為中共宣布的零確診而消除。

4月6日，川普總統指責WHO已經是中國傳聲筒，是全球災難的幫兇，宣布凍結對「世衛組織」的資金援助，而柏曼律師團對中國的問責索賠20兆美金，印度以及英國也加入行列，甚至連中國好友伊朗，砲口轉向，對中國隱瞞疫情，表達不滿，可以看到；一個全球反中的氛圍環境，正在形成。

英國索賠3510英鎊，印度索賠20億美金，若加上美國的金額，總數來到800兆台幣，歐盟發表譴責，未來是否加入索賠團隊，動向不明，整個世界針對中國展開問責索賠，好像回到晚清的八國聯軍時代。

中共肯定不會乖乖賠錢，尤其是中國疫情面臨第二次爆發，國內復工困難，失業人口來到2億，這還不包含隱形的農民工，不在統計數字之內，中共可以靠著槍桿子維穩，問題是場面可以拖多久，仍然是未知數，如果說；美國目前瘟疫局勢危險，影響川普連任，習近平恐怕日子更不好過。

人口和中國不相上下的印度，全民憤怒，當然有原因，相對於中國而言，印度的貧富差距，比中國更大，但是醫療資源比中國更匱乏，印度的過半財富被1%人口掌握，而過半的人口卻必須爭奪4%的財富，低教育，低收入，生活在貧窮線下的人口超過一半，中國這樣的獨裁政府不重視人命，但是，印度雖然是民主制度，千年的種姓制度和多神信仰，成為社會進步的阻礙，貧困者人命依然低賤，人權不彰的問題不亞於中國，尤其是女性人權常被國際社會所詬病，以肺結核病來說，30年前，中國和印度傳染率不相上下，三十年後，中國的肺結核傳染率來到0.6%，但是，印度還高達27%，證明印度在公共衛生上沒有進步，這樣的印度當然擔心瘟疫變成災難。

印度政府宣布大家出門要戴口罩，但是，印度神廟的代言人卻鼓吹大家只要信仰真神，就無需戴口罩，也不須害怕瘟疫，其次，醫療公衛推展遭到阻擋，前不久，印度電影《廁所的愛情》，反映出印度農村家庭沒有廁所，女性必須在天未亮之前，摸黑到野外大便，另一部電影《貧民百萬富翁》更顯示加爾各答貧民區衛生條件的惡劣。

3月24日，印度宣布封國，當時確診只有500多例，過了兩周，目前確診來到5000多，一口氣增加10倍，印度政府很顯然嚇壞了，但是，硬性封國並沒有改善狀況，反而造成更大的人道災難，根據英國電台報導；政府突然無預警宣布封城封國，將近兩億的農民工失去打工機會，突然被逼著離開城市，回到家中，印度農民工和中國一樣，戶口所在地才有社會福利補助，警察在街上驅趕民眾的暴力手段，不輸於共產中國的公安，許多農民工必須行走5百公里甚至一千公里的路途，有人中途就死亡，不知是飢餓死亡或者是「武漢瘟疫」死亡，英國廣播電台形容「印度正走著回家」，BBC說：如果印度瘟疫爆發，死傷肯定更加慘烈。

台灣須整軍備戰 防中共侵台

有觀察家擔心中共會趁著疫情期間，對台灣動武，因為中共已經意識到瘟疫降溫之後，隨之而來的各國聲討，無法逃避，中共也勢必發動民族主義大旗，抗拒到底，這時候，將會是戰爭衝突最可能發生的時候，美國或英國還可以透過國際法或人權法案，查扣中國政要的美金資產，印度就比較可能訴諸戰爭，這也是觀察家所擔心的。

美英等西方國家，目前看來受創嚴重，醫療資源崩盤，但是，比起印度還是好上一大段，印度如果管控出問題，根據專家估計：13億人會有1.3億的確診人口，以目前印度醫療資源來看；死亡至少上看1300萬，如果印度的瘟疫結果是這樣的下場，一但莫迪無法成功向中共求償，為了安撫民心，中印走向戰爭，絕對有很高機率。

當然，台灣也無法掉以輕心，必須整軍備戰，防止中共政權在崩倒之前的最後反撲。